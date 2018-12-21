В Украине для водителей заработал новый сервис

Новости Украины: В Украине заработал электронный кабинет водителя, теперь каждый желающий сможет узнать актуальную информацию о своих автомобилях.

В Украине в пятницу, 21 декабря, заработал электронный кабинет водителя, где можно будет, в частности, узнать актуальную информацию о своих автомобилях, проверить и оплатить административные правонарушения, просмотреть историю любого автомобиля по VIN-коду и записаться в электронную очередь к сервисным центрам МВД.

Как сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел, онлайн-сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на правительственном портале kmu.gov.ua в разделе "Электронные услуги". Доступ к Е-кабинету будет осуществляться с помощью цифровой подписи, BankID или MobileID. "Необходимо пройти электронную идентификацию. Это - обязательное условие доступа практически для всех публичных услуг, что предоставляемых государством в онлайне. Отныне украинцам доступна мобильная идентификация, то есть MobileID, что предусматривает интеграцию цифровой подписи в SIM-карту вашего телефона", - отметил глава Госагентства по вопросам электронного управления Украины Александр Рыженко.

В своем е-кабинете водители могут пересмотреть информацию о своих удостоверениях водителя (национальное и международное); узнать всю актуальную информацию о своих транспортных средствах (технические характеристики, право собственности, истории авто); проверить, наложены ли обременения на транспортное средство; оперативно получить полную информацию об админнарушении. Касательно уплаты штрафов, пользователь сможет быстро как сформировать платеж, так провести его онлайн.

При необходимости визита в сервисный центр МВД, в е-кабинете можно выбрать удобные дату и время.

"Этот сервис минимизирует расходы времени и усилий клиентов сервисных центров МВД, делает самые популярные услуги одинаково доступными для всех граждан страны, исключает человеческий фактор и ликвидирует коррупционные риски", - отметил начальник Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД Владислав Криклий.

Для желающих заказать индивидуальные номерные знаки, в е-кабинете доступна возможность быстрой проверки, свободен ли выбранный знак в соответствующем регионе и сразу заказать макет.

По VIN-коду в е-кабинете можно бесплатно узнать о последней операции с любім транспортным средством, дату и место его последней регистрации, год выпуска и общие технические характеристики. За 45,68 грн станет доступной информация о количестве предыдущих владельцев, участии авто в ДТП, наличии запрета на продажу или обременений, страховании и т.п.

Проект реализован в партнерстве Главного сервисного центра МВД и Государственного агентства по вопросам электронного управления и при поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах"/TAPAS и Фонда Восточная Европа.