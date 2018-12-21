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За год военкоматы подготовили почти 27 тысяч контрактников

За год военкоматы подготовили почти 27 тысяч контрактников
20:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: За 2018 год военкоматами были направлены в учебные центры и непосредственно в воинские части ВСУ почти 27 тысяч контрактников.

В 2018 году военными комиссариатами Украины в учебные центры и непосредственно в воинские части Вооруженных Сил Украины направлено почти 27 тысяч желающих служить по контракту.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"В течение 2018 военными комиссариатами Украины направлены в учебные центры и непосредственно в воинские части Вооруженных Сил Украины почти 27 тысяч кандидатов на военную службу по контракту, которые прошли отбор и соответствуют требованиям прохождения военной службы", - говорится в сообщении.

Подавляющее большинство кандидатов на военную службу по контракту, - почти 20 тыс. человек, - были направлены для заключения контрактов непосредственно в воинские части. Речь идет о военнообязанных, которые включены в оперативный резерв первой очереди и имеют опыт боевых действий на востоке Украины и были уволены с военной службы не более года назад.

Остальных граждан направили в учебные центры, где они заключили первые контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины.

По информации пресс-службы, подавляющее большинство кандидатов на военную службу по контракту (около 90%) решили служить в боевых воинских частях сухопутной компоненты ВСУ. Женщинам, которые решили служить по контракту, предложены должности в боевых воинских частях, мобильных госпиталях и отдельных санитарных ротах.

В 2019 году, отмечается в сообщении, ожидается повышение социальных стандартов для военнослужащих Вооруженных Сил Украины. В частности, повышение уровня денежного обеспечения и обеспечения жильем в общежитиях нового типа.

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Армия, Минобороны, ВСУ, Призывники, Контрактники.
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