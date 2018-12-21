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Названо количество украинцев, которые отказываются от вакцинации своих детей

Названо количество украинцев, которые отказываются от вакцинации своих детей
22:35 Пт, 21 Декабрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Около 22% украинцев отказываются от прививок детей.

Около 22% украинцев отказывались вакцинировать своего ребенка, чаще всего такие случаи фиксировались на Хмельнитчине и Ивано-Франковщине.

Такие данные озвучила на презентации результатов Всеукраинского исследования "Индекс Здоровья. Украина - 2018" доцент магистерской программы "Менеджмент в здравоохранении" Национального университета "Киево-Могилянская академия" Татьяна Степурко.

"Каждый пятый (21,9%) имел опыт отказа от вакцинации своих детей. Наилучшая ситуация с отношением и неотказом от прививок была в Кировоградской области (ни один из опрошенных родителей не отказывался, и в среднем относились на 4,5 из 5), а наихудшая - в Хмельницкой (75,7% опрошенных родителей имели опыт отказа от прививок) и Ивано-Франковской (45,1% отказывались от прививок и хуже всего по Украине к ним относились) областях", - сказала Степурко.

По ее словам, трое из четырех респондентов (74,5%), которые имели в домохозяйстве детей до 18 лет и располагали информацией о состоянии их здоровья, "положительно" или "очень положительно" относились к вакцинации.

Исследование "Индекс здоровья. Украина" организовано и проведено Международным фондом" Возрождение". Данные собраны Киевским международным институтом социологии в июне-июле 2018 года, а также в 2016 и 2017 гг. Отчет подготовлен исследователями и преподавателями Школы здравоохранения Национального университета "Киево-Могилянская академия" и КМИС. В нем представлены результаты общенационального репрезентативного социологического опроса о состоянии здоровья людей, здоровом поведении и обращении за медицинской помощью в Украине. 

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Прикарпатье, Хмельницкая область, Вакцинация, Татьяна Степурко.
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