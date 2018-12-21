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Часть священников УПЦ МП на Донетчине готовы перейти в Поместную церковь

Часть священников УПЦ МП на Донетчине готовы перейти в Поместную церковь
23:14 Пт, 21 Декабрь 2018 Телеграф Укринформ

Новости Украины: На Донетчине есть священники УПЦ Московского патриархата, которые перейдут в Поместную церковь.

В Донецкой области есть процент священников УПЦ Московского патриархата, которые перейдут в поместную православную церковь Украины, если 6 января будет получен Томос.

Об этом заявил 21 декабря на встрече с журналистами архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергий, сообщили в пресс-службе Донецкой военно-гражданской обладминистрации.

«Есть процент священников, которые перейдут к нам сразу, но после того, как будет 100% полученный нами Томос», - сказал владыка Сергий.

Он добавил: «На сегодняшний день, что касается исключительно Донецкой епархии, Донецкой области, то мы увидели за последние четыре дня, особенно во время празднования в честь Николая-чудотворца, то, что священники, нашей церкви звонили мне и говорили, что большое количество людей , прихожан обычных присоединились к нашей церкви. Я считаю, что это уже маленькая победа».

Архиепископ отметил, что не было положительных встреч архиерея с архиереем, хотя духовенство из православных церквей Московского патриархата и приезжало к нему «в разведку» со своими вопросами.

«Духовенство ко мне приезжало ... Где-то полмесяца тому назад я встречался с четырьмя священниками Московского патриархата. Они приходили, как говорится, в разведку», - сказал архиепископ.

Он также рассказал, какие именно вопросы обсуждались при встрече.

16 декабря о переходе под юрисдикцию Православной церкви Украины Спасо-Преображенского кафедрального собора г.Винницы сообщил митрополит Винницкий и Барский Симеон.

15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который избрал её предстоятелем митрополита Епифания. Именно ему должны дать Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Решение об этом 11 октября принял синод Вселенского патриархата (материнской структуры всех православных церквей мира). Передача Томоса состоится 6 января в Стамбуле после совместной литургии.

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Украина, УПЦ МП, Церковь, Новости Украины, Томос.
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