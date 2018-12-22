22 декабря профессиональный праздник отмечают украинские дипломаты

Новости Украины: Ежегодно, 22 декабря, в Украине свой профессиональный праздник отмечают работники дипломатической службы и энергетики.

День работников дипломатической службы установлен Указом Президента от 21 ноября 2005 года и отмечается ежегодно в этот день. 22 декабря 1917 года Председатель Генерального Секретариата Украинской Народной Республики, провозглашенной III Универсалом Центральной Рады, Владимир Винниченко и Генеральный секретарь по межнациональным делам Александр Шульгин подписали "Законопроект о создании Генерального секретарства международных дел", который в этот же день был одобрен на заседании Правительства УНР.

Находясь на протяжении веков под властью крупнейших европейских империй, не имея своей суверенной государственности, Украина не могла иметь и собственной внешней политики как таковой, а, следовательно - и соответствующих кадров, и заведений для их подготовки. Русский царизм и австрийская корона не допускали украинцев, как и представителей других "малых народов", в поприще дипломатии.

Таким образом, органы внешнеполитических отношений с окружающим миром зарождались в Украине в процессе национально-освободительной борьбы. А первое специальное учебное заведение для подготовки дипломатических кадров в Украине было создано в конце апреля 1918 года, оно начало работу во времена правления гетмана Павла Скоропадского. Это были "Консульские курсы" с 10-недельной программой, принимавшие лиц с высшим юридическим или экономическим образованием.

Первопроходцами украинской дипломатии были еще совсем молодые по возрасту люди (первому министру иностранных дел УНР Александру Шульгину было 28 лет, его преемнику Всеволоду Голубовичу - 32, а студенту Николаю Любинскому, который заменил его на этой должности - 26). Уже первый выход дипломатии Украины на международную арену - участие в мирных переговорах в Брест-Литовске - завершился успехом - подписанием мирного соглашения с Центральными государствами.

Это был первый мирный договор в ходе мировой войны, который показал международное признание Украины как независимого государства, провозгласил выгодный для нее мир без аннексий и контрибуций. Затем, после потери Украиной независимости, были десятилетия подчинения Москве и только после принятия Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года процесс определения приоритетов внешней политики государства, утверждение ее самостоятельной дипломатической службы и развитие двусторонних отношений приобрел системный и последовательный характер. За первые годы независимости, Украину признало более 170 зарубежных стран.

Практически со всеми ними установлены дипломатические отношения и активно развивается двустороннее сотрудничество. Украина является членом более 100 международных организаций, членом глобальной антитеррористической коалиции. Наше государство заключило и выполняет более четырех тысяч международно-правовых документов. За годы независимости представители Украины неоднократно возглавляли и избирались руководителями многих авторитетных международных структур, прежде всего органов Организации Объединенных Наций. Украина имеет посольства в 85 странах мира (не включая посольства по совместительству).

Вместе с тем, каждый год 22 декабря, когда дни самые короткие, а ночи длинные - отмечается День энергетика - профессиональный праздник работников энергетики и электротехнической промышленности Украины, который установлен в знак признания их заслуг в экономическом развитии, совершенствовании и поддержании повседневной жизни населения. Праздник отмечается в соответствии с Указом Президента от 12 ноября 1993 года.