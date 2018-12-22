Украинцам 22 декабря обещают мокрый снег и дождь

В субботу, 22 декабря, в большинстве областей Украины ожидаются мокрый снег и дождь. Температура днем от 1° мороза до 4° тепла, а на западе и юге потеплеет до +3° +8°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
В субботу, 22 декабря, в Украине облачно. Ночью в восточных областях, Приазовье и западной части, днем в большинстве областей мокрый снег и дождь, на Закарпатье и в Карпатах сильные осадки, в северных, центральных и восточных областях местами гололед. На дорогах северной половины местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в западной и южной части ночью около 0°, днем 3-8° тепла", - говорится в сообщении.
Согласно данным синоптического центра, 22-23 декабря днем ожидается повышение температуры воздуха от 0 до 7 градусов тепла. В Крыму воздух прогреется до +9.
Погода в городах Украины на 22 декабря:
Напомним, в ближайшие дни в Украине стоит ожидать потепления, температура поднимется до одного градуса тепла. Однако уже после католического Рождества 25 декабря начнутся легкие морозы - до 2-4 градусов ниже нуля. Горбань напомнил, что "настоящая зима" в Украине начнется только с 15 января: тогда ожидается резкое и стремительное похолодание. До самой середины февраля температура опустится на уровень 20-25 градусов мороза и потеплений не ожидается.