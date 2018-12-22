Украинцам 22 декабря обещают мокрый снег и дождь

Новости Украины: В субботу, 22 декабря, в большинстве регионов Украины пройдет мокрый снег с дождем, дневная температура местами поднимется до 4° тепла.

В субботу, 22 декабря, в большинстве областей Украины ожидаются мокрый снег и дождь. Температура днем от 1° мороза до 4° тепла, а на западе и юге потеплеет до +3° +8°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В субботу, 22 декабря, в Украине облачно. Ночью в восточных областях, Приазовье и западной части, днем в большинстве областей мокрый снег и дождь, на Закарпатье и в Карпатах сильные осадки, в северных, центральных и восточных областях местами гололед. На дорогах северной половины местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в западной и южной части ночью около 0°, днем 3-8° тепла", - говорится в сообщении.

Согласно данным синоптического центра, 22-23 декабря днем ожидается повышение температуры воздуха от 0 до 7 градусов тепла. В Крыму воздух прогреется до +9.

Погода в городах Украины на 22 декабря:

Ужгород – дождь, ночью -1...+1, днем +3...+5

Львов – дождь, ночью -1...+1, днем +4...+6

Ивано-Франковск – дождь, ночью -1...-3, днем +5... +7

Тернополь – дождь, ночью -1...-3, днем +2...+4

Черновцы – дождь, ночью -2...-4, днем +4... +6

Хмельницкий – дождь, ночью -1...-3, днем +2...+4

Луцк – дождь, ночью -1...+1, днем +3... +5

Ровно – дождь, ночью -1...+1, днем +3... +5

Житомир – дождь, ночью -1...-3, днем +2... +4

Винница – дождь, ночью -2...-4, днем +2... +4

Одесса – без осадков, ночью 0...-2, днем +3... +5

Николаев – ясно, ночью 0...-2, днем +3...+5

Херсон – солнечно, ночью -1...+1, днем +5...+7

Симферополь – дождь, ночью +2...+4, днем +7...+9

Кропивницкий – снег с дождем, ночью -1...-3, днем +1 ...+3

Черкассы – снег с дождем, ночью -2...-4, днем +1 ...+3

Чернигов – дождь, ночью -2...-4, днем +1...+3

Сумы – снег с дождем, ночью -2...-4, днем 0...+2

Полтава – снег с дождем, ночью -1...-3, днем +1...+3

Днепр – снег с дождем, ночью -1...-3, днем +1 ...+3

Запорожье – дождь, ночью 0...-2, днем +4...+6

Донецк – снег с дождем, ночью -1...-3, днем 0...+2

Луганск – снег с дождем, ночью -2...-4, днем 0 ...+2

Харьков – снег с дождем, ночью -2...-4, днем 0 ...+2

Киев – дождь, ночью -2...-4, днем +1 ...+3

Напомним, в ближайшие дни в Украине стоит ожидать потепления, температура поднимется до одного градуса тепла. Однако уже после католического Рождества 25 декабря начнутся легкие морозы - до 2-4 градусов ниже нуля. Горбань напомнил, что "настоящая зима" в Украине начнется только с 15 января: тогда ожидается резкое и стремительное похолодание. До самой середины февраля температура опустится на уровень 20-25 градусов мороза и потеплений не ожидается.