Первый энергоблок Ривненской АЭС отключился от сети: Выясняется причина

Новости Украины: Энергетики ищут причину отключения первого энергоблока Ривненской АЭС.

Энергоблок №1 Ривненской АЭС утром 22 декабря был отключен от энергосети из-за неправильно сформированного сигнала автоматической защиты.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"22 декабря 2018 года в 09:12 энергоблок №1 (ВВЭР-440) Ривненской АЭС отключен от энергосети из-за неправильно сформированного сигнала автоматической защиты перепада давления в активной зоне реакторной установки", - говорится в сообщении.

Событие квалифицированно уровнем "ноль - вне шкалы" по шкале оценки ядерных событий INES.

Сообщается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. Продолжается поиск и устранения причин происшествия.

По состоянию на 10.40 22 декабря в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 2 445 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Как известно, Ривненская атомная электростанция расположена на северо-западе Ривненской области в г. Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт, в том числе блок №1 мощностью 420 тыс. КВт - с 1980 года.