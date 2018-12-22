Минздрав обнародовал данные опроса о мнении украинцев о медреформе

Новости Украины: В Минздраве рассказали, довольны ли украинцы медреформой.

В 2018 году каждый второй украинец подписал декларацию со своим семейным врачом, из них 76% удовлетворены качеством предоставляемых медицинских услуг.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, ссылаясь на результаты исследования социологической группы "Рейтинг".

"В 2018 году декларации с семейными врачами, терапевтами или педиатрами подписали свыше 23 миллионов украинцев — это 50 % жителей страны. Из них — 76,6% удовлетворены качеством медицинских услуг. Эта цифра значительно больше, чем ожидали украинские и зарубежные эксперты, и свидетельствует о мощном запросе на перемены, который есть в обществе", — говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что в 2019 году гарантированный пакет услуг не изменится.

"Со второй половины 2019 года будет работать программа "Бесплатная диагностика". По направлению вашего семейного врача вы сможете проходить несколько видов рентген, УЗИ, маммографию, эхокардиографию сердца, анализы и другие диагностические исследования в любом медучреждении по вашему выбору, который участвует в программе. Оплачивать услуги в программе Национальная служба здоровья", — отметили в Минздраве.