Скачать
Суббота, 22.12.2018
Украинцам с большим трудовым стажем повысят пенсию с нового года
Украинцам с большим трудовым стажем повысят пенсию с нового года
Порошенко подписанным законом обязал УПЦ МП указывать принадлежность к РПЦ
Порошенко утвердил закон о переименовании УПЦ МП
Клубный чемпионат мира 2018: Ривер Плейт - бронзовый призер
Клубный чемпионат мира 2018: Ривер Плейт - бронзовый призер
Ученые нашли возрастные различия в фрагментах ДНК в крови
Ученые нашли возрастные различия в фрагментах ДНК в крови

Минздрав обнародовал данные опроса о мнении украинцев о медреформе

Минздрав обнародовал данные опроса о мнении украинцев о медреформе
17:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Минздраве рассказали, довольны ли украинцы медреформой.

В 2018 году каждый второй украинец подписал декларацию со своим семейным врачом, из них 76% удовлетворены качеством предоставляемых медицинских услуг.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, ссылаясь на результаты исследования социологической группы "Рейтинг".

"В 2018 году декларации с семейными врачами, терапевтами или педиатрами подписали свыше 23 миллионов украинцев — это 50 % жителей страны. Из них — 76,6% удовлетворены качеством медицинских услуг. Эта цифра значительно больше, чем ожидали украинские и зарубежные эксперты, и свидетельствует о мощном запросе на перемены, который есть в обществе", — говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что в 2019 году гарантированный пакет услуг не изменится.

"Со второй половины 2019 года будет работать программа "Бесплатная диагностика". По направлению вашего семейного врача вы сможете проходить несколько видов рентген, УЗИ, маммографию, эхокардиографию сердца, анализы и другие диагностические исследования в любом медучреждении по вашему выбору, который участвует в программе. Оплачивать услуги в программе Национальная служба здоровья", — отметили в Минздраве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Опрос, Семейный врач, Медреформа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новогодний маникюр 2019: зимние идеи маникюра со стразами, блестками и свинками (Фото)
02 Елизавета II в ссоре с Меган Маркл из-за отца герцогини
03 На Украину обрушится стихия: синоптики предупреждают о штормовом ветре и снеге
04 День святой Анны 2018: история, традиции и приметы праздника
05 Новый год 2019: все, что нужно знать о символе 2019 года Желтой Земляной Свиньи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Украину обрушится стихия: синоптики предупреждают о штормовом ветре и снеге
В Украине ухудшится погода
Стало известно, какими редкими именами киевляне называли новорожденных
Какими редкими именами киевляне называли детей
Нацбанк готов снизить учетную ставку, но только при одном условии
НБУ готов снизить учетную ставку, но при одном условии
Ученые объяснили причины уникальных природных явлений (Видео)
Ученые объяснили причины уникальных природных явлений (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь