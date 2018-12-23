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Цигикал рассказал о наращивании боевых резервов Госпогранслужбы

Цигикал рассказал о наращивании боевых резервов Госпогранслужбы
08:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал сообщил, что за 5 лет войны произошло существенное переоснащение службы, созданы дополнительные отряды.

Государственная пограничная служба сегодня совсем другое ведомство по сравнению с 2014 годом, сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

"Сегодня ведомство имеет совсем другие позиции, совсем других людей. За 5 лет войны практически более 20 тыс. пограничников прошли по территории ООС", - отметил П.Цигикал.

Он добавил, что пограничники готовы к любым событиям и выполнению всех задач, которые на них будут возложены.

"Если брать переоснащение службы, то оно произошло довольно существенно", - отметил глава пограничного ведомства.

В частности, он акцентировал внимание на наращивание боевых резервов Госпогранслужбы, а это пять боевых комендатур, а также создание дополнительных отрядов.

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Кроме того, в ведомстве развернуто морское управление, которое охраняет все морские рубежи от Измаила до Мариуполя, и специальный отряд "Дозор", подразделения которого противодействуют контрабандной и другой противоправной деятельности.

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Создание, ГПСУ, Дополнительные отряды, Переоснащение службы, Территория ООС.
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