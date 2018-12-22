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Суббота, 22.12.2018
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Рева объяснил, в чем смысл программы "муниципальная няня"

Рева объяснил, в чем смысл программы &quot;муниципальная няня&quot;
18:57 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Минсоцполитики объяснили, как будет работать "муниципальная няня".

Компенсация, предусмотренная правительством на расходы семьям с маленькими детьми по программе "муниципальная няня", пойдет на покрытие налогов, которые будет уплачивать семья при официальном трудоустройстве наемной няни. Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Смысл программы заключается в том, что мы компенсируем налоги. Если вы берете няню — люди же и сегодня, кто хочет, тот и берет, — но не платят налоги, потому что она работает нелегально. В результате и няня у нас нелегально работает. Мы предложили так: вы берете ее официально — мы вам компенсируем помощь в размере прожиточного минимума. Получается НДФЛ и ЕСВ практически мы людям возвращаем, и они платят его в Пенсионный фонд", - отметил министр.

По его словам, вопросы, связанные с поиском няни или контролем работы нянь, будут возложены исключительно на родителей, власть же, в свою очередь, берет на себя обязательства только компенсировать родителям дополнительные расходы, связанные с официальным оформлением трудовых отношений с наемным лицом.

При этом он добавил, что также органы власти не будут контролировать, вышла ли мама, которая воспользовалась программой муниципальной няни, на работу — она может воспользоваться этими услугами по другим причинам.

Напомним, с начала следующего года каждая семья будет получать 1500 гривен для найма няни для ребенка.

Семьи, которые будут пользоваться услугами муниципальной няни, все равно будут получать деньги на ребенка, а также будут иметь право на декретный отпуск.

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Пенсионный фонд, Минсоцполитики, Андрей Рева, Муниципальная няня.
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