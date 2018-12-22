Украина поднялась в рейтинге Moody's

Новости Украины: Moody's повысило суверенный рейтинг Украины.

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг Украины.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Moody's.

"Агентство Moody's Investors Service ("Moody's") повысило рейтинг эмитента и приоритетных необеспеченных облигаций правительства Украины Caa2 до Caa1. Прогноз по этим рейтингам изменился на "стабильный" с "позитивного", - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что прогнозы по Украине были повышены с учетом по меньшей мере трех составляющих, в том числе: достижение Украиной и МВФ соглашения о новой программе кредитования Stand-By; позитивные ожидания от реформ в Украине; постепенное повышение устойчивости Украины на фоне конфликта с Россией.

В то же время, в агентстве отметили, что Украина все еще существенно зависит от финансирования МВФ, а также от импульса реформ.