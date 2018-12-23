Погода готовит украинцам "сюрпризы" в предновогоднюю неделю

Новости Украины: В предновогоднюю неделю украинцам стоит ожидать резких перепадов температуры, снег будет сменятся дождем.

В предновогоднюю неделю в Украине ожидается переменная погода со снегом и дождем, резкими перепадами температуры, атмосферного давления и влажности. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

"Перед Новым годом ожидается переменный характер погоды. Будут часто меняться атмосферные фронты со снегом на Востоке и Севере или мокрым снегом и дождем на Западе и Юге. На всей территории Украины температура будет колебаться от 3-8 мороза ночью, до 0-5 тепла днем ", - сказал Кульбида.

Он отметил, что на Севере и Востоке днем и ночью температура будет минусовой, днем на юге и западе будет плюсовая температура.

Погода в целом по стране переменная с резкими перепадами атмосферного давления, влажности, температуры. Снег будет периодически падать и уплотняться из-за дождей.

Аналогичная погода будет и в Новогоднюю ночь - украинцы встретят праздник с мокрым и тяжелым снегом. В Карпатах, по словам директора Гидрометцентра, погода будет замечательной, отдыхающие смогут покататься на лыжах.