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"Бесплатная диагностика" в Украине: какие услуги войдут в программу и когда

&quot;Бесплатная диагностика&quot; в Украине: какие услуги войдут в программу и когда
10:29 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Минздрав Украины с июля 2019 года запустит программу "Бесплатная диагностика", которая позволит проходить бесплатно обследования на распространенные болезни.

Национальная служба здоровья Украины оплатит четкий перечень диагностических и лечебных услуг по принципу "деньги следуют за пациентом". МОЗ Украины выносит на общественное обсуждение два постановления Кабинета Министров о трансформации здравоохранения в 2019 году.

Предполагается, что с июля 2019 года Национальная служба здоровья оплатит 54 диагностические и лечебные услуги по направлению вашего семейного врача, терапевта или педиатра.

Можно будет бесплатно пройти обследование на распространенные болезни внутренних органов, сердца, легких и наиболее распространенных видов онкологии у мужчин и женщин.

Для пациентов это означает, что не нужно будет приносить шприцы, перчатки, вату и пленку для рентгена - НСЗУ покроет стоимость услуг в программе.

"Бесплатную диагностику" смогут предоставлять как коммунальные, так и частные диагностические центры, которые заключат договор с Национальной службой здоровья. Пациент сам выберет, в который медучреждение обращаться. На программу в Госбюджете-2019 заложено 2 млрд грн.

Планируется, что в программу "Бесплатная диагностика" войдут:

  • 12 новых анализов - дополнительно до 8 базовых, которые уже оплачивает Национальная служба семейному врачу.
  • Маммография и 5 видов рентгена: грудная клетка, суставы, позвоночник, кости и околоносовые пазухи.
  • Эхокардиография, мониторинг ЭКГ и 2 вида теста для определения патологий сердечно-сосудистой системы.
  • 6 видов УЗИ: желудочно-кишечный тракт, почки, мочевой пузырь, артерии ног, щитовидная и молочные железы.
  • 4 вида биопсии под контролем УЗИ: щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательной желез.
  • Удаление новообразований: мягких тканей и кожи, в носу, гортани, ушах.

Также "Бесплатная диагностика" будет включать эндоскопические исследования и операции одного дня:

  • пищевода
  • желудка;
  • двенадцатиперстной и толстой кишки;
  • мочевого пузыря
  • трахеи и бронхов.

Когда заработает программа

По плану программа "Бесплатная диагностика" заработает с июля 2019 и станет следующим шагом трансформации системы здравоохранения.

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Национальная служба здоровья начнет оплачивать диагностические по направлению семейных врачей, терапевтов и педиатров по принципу "деньги следуют за пациентом" на уровне амбулаторной специализированной медицинской помощи.

 Как воспользоваться программой

"Бесплатную диагностику" можно будет получить бесплатно по направлению семейного врача, терапевта или педиатра. Направление на "Бесплатную диагностику" - электронное, врач сможет его оформить только через электронную систему здравоохранения.

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С июля 2019 для того, чтобы получить электронное направление на "Бесплатную диагностику", пациенту будет необходимо выбрать своего врача и подписать с ним декларацию, если это не было сделано раньше.

Где можно получить услуги "Бесплатная диагностика"

В программу "Бесплатная диагностика" смогут присоединиться коммунальные поликлиники, больницы, частные диагностические центры, заключившие договор с Национальной службой здоровья. С июля 2019 ищите наклейки "Бесплатной диагностики" на дверях вашей поликлиники.

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Напомним, своего семейного врача, терапевта или педиатра выбрали более 23 миллионов украинцев - более чем каждый второй. Ваш врач не только устанавливает диагноз и лечит наиболее распространенные болезни, травмы, отравления, но и консультирует вас по любым вопросам, связанным со здоровьем, а также по здоровому образу жизни, дает направление на анализы, к узкопрофильным специалистам, выдает справки. Все услуги у вашего семейного врача, терапевта и педиатра оплачивает Национальная служба здоровья.

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Украинцы, Услуги, Семейный врач, Медреформа, Направление, Бесплатная диагностика, Июль 2019 года.
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