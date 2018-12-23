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На католическое Рождество синоптики обещают настоящую зимнюю погоду

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На католическое Рождество синоптики обещают настоящую зимнюю погоду
12:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Сочельник, 24 декабря, на всей территории Украины установится морозная и снежная погода.

С 23 по 25 декабря по всей территории Украины ожидаются дожди с мокрым снегом и нулевая температура. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 24 декабря, в Рождественский сочельник в некоторых регионах Украины пройдут дожди, которые к вечеру перейдут в снег. Температура в течение суток в северных и центральных областях 1-6° мороза, на остальной территории от 2° мороза до 3° тепла (в Крыму днем 3-8 тепла).

В Киеве - небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 1-3° мороза. В ночь на 25 декабря температура воздуха упадет до минус 6 градусов мороза. 

Погода в городах Украины на 24 декабря:

  • Ужгород – дождь со снегом, ночью +2...+4, днем +2...+4
  • Львов – снег, ночью -1...+1, днем -1...+1
  • Ивано-Франковск – снег, ночью -1...+1, днем -1... +1
  • Тернополь – снег, ночью -1...+1, днем -1...+1
  • Черновцы – снег, ночью -1...+1, днем -1... +1
  • Хмельницкий – снег, ночью -1...+1, днем -1...+1
  • Луцк – снег, ночью -1...+1, днем -1... +1
  • Ровно – снег, ночью -1...+1, днем -1... +1
  • Житомир – снег, ночью 0...-2, днем 0... -2
  • Винница – снег, ночью -1...+1, днем -1... +1
  • Одесса – снег, ночью -1...+1, днем +2... +4
  • Николаев – снег, ночью -1...+1, днем +2...+4
  • Херсон – снег, ночью -1...+1, днем +2...+4
  • Симферополь –дождь, ночью -1...+1, днем +5...+7
  • Кропивницкий – снег, ночью -1...-3, днем -1 ...-3
  • Черкассы – снег, ночью -1...-3, днем -1 ...-3
  • Чернигов – снег, ночью -2...-4, днем -2...-4
  • Сумы – снег, ночью -2...-4, днем -2...-4
  • Полтава – снег, ночью -1...-3, днем -1...-3
  • Днепр – снег, ночью -1...+1, днем -1 ...+1
  • Запорожье – снег, ночью -1...+1, днем -1...+1
  • Донецк – снег и дождь, ночью -1...+1, днем -1...+1
  • Луганск – дождь и снег, ночью -1...+1, днем -1 ...+1
  • Харьков – снег с дождем, ночью -1...-3, днем -1 ...-3
  • Киев – снег, ночью -2...-4, днем -2 ...-4

Во вторник, 25 декабря, в восточной части умеренные осадки. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с.  По прогнозам, по всей Украине на  католическое Рождество будет 1-6° мороза (ночью 25 декабря на севере Левобережья 4-9° мороза).

Погода в городах Украины на 25 декабря:

  • Ужгород – снег, ночью -1...-3, днем -1...-3
  • Львов – снег, ночью -1...-3, днем -1...-3
  • Ивано-Франковск – снег, ночью -1...-3, днем -1... -3
  • Тернополь – снег, ночью -1...-3, днем -1...-3
  • Черновцы – снег, ночью -1...-3, днем -1... -3
  • Хмельницкий – снег, ночью -2...-4, днем -2...-4
  • Луцк – снег, ночью -1...-3, днем -1... -3
  • Ровно – снег, ночью -2...-4, днем -2... -4
  • Житомир – снег, ночью -2...-4, днем -2... -4
  • Винница – снег, ночью -1...-3, днем -1... -3
  • Одесса – ясно, ночью -1...-3, днем -1... -3
  • Николаев – солнечно, ночью -2...-4, днем -2...-4
  • Херсон – снег, ночью -1...-3, днем -1...-3
  • Симферополь –ясно, ночью 0...+2, днем 0...+2
  • Кропивницкий – снег, ночью -1...-3, днем -1 ...-3
  • Черкассы – снег, ночью -1...-3, днем -1 ...-3
  • Чернигов – снег, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Сумы – снег, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Полтава – снег, ночью -5...-7, днем -1...-3
  • Днепр – снег, ночью -1...-3, днем -1 ...-3
  • Запорожье – снег, ночью -1...-3, днем -1...-3
  • Донецк – снег, ночью -1...-3, днем -1...-3
  • Луганск – снег, ночью -1...-3, днем -1 ...-3
  • Харьков – снег, ночью -4...-6, днем -1 ...-3
  • Киев – снег, ночью -4...-6, днем -2 ...-4

На 26-27 декабря синоптики прогнозируют небольшой снег (в южной части, ночью 26 декабря в Украине местами). Температура ночью 26 декабря 3-9° мороза, 27 декабря 1-6° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла, на востоке страны и севере Левобережья 1-6° мороза; в Крыму ночью 0-5° мороза, днем 0-4° тепла.

"Скорее всего, новогодняя ночь будет морозной, это по предварительным данным, а днем будет держаться слабый мороз", – отметил ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло

В свою очередь, народный синоптик Василий Горбань рассказал что с 28 декабря следует ждать снижения температуры с минус 6 до минус 8 градусов мороза. 20 и 30 декабря пойдет снег. "С 1 по 3 января будут легкие морозы -3...- 4 со снегом, после чего на несколько дней потеплеет. А на Рождество, 7-8 января, снова похолодает до -2...- 4 градусов", – отметил Горбань. Настоящая зима придет в нашу страну с 15 января.

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Снег, Мороз, Сочельник, Прогноз погоды в Украине, Католическое Рождество в Украине, Прогноз погоды 24 декабря в Украине, Прогноз погоды 25 декабря в Украине.
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