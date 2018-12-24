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Понедельник, 24.12.2018
Генсек ОБСЕ не ждет прорыва на мирных переговорах по Донбассу в обозримом будущем
Генсек ОБСЕ не ждет прорыва на мирных переговорах по Донбассу в обозримом будущем
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Генсек ОБСЕ не ждет прорыва на мирных переговорах по Донбассу в обозримом будущем

Генсек ОБСЕ не ждет прорыва на мирных переговорах по Донбассу в обозримом будущем
04:59 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины: Генсек ОБСЕ заявил, что Россия будет оказывать военную помощь боевикам ОРДЛО.

Конфликт между Россией и Украиной может снова обостриться, поскольку Россия будет оказывать военную помощь боевикам ОРДЛО

Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в интервью, опубликованном в понедельник, 24 декабря, в немецком издании Neue Osnabrücker Zeitung, пишет DW.

"У меня есть опасение, что может возникнуть цепная реакция. Там, где у них возникают отдельные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь, вольно или невольно, произойдет эскалация", - сказал Гремингер.

По его словам, "из отдельных очагов огня может разгореться огромный пожар". Он указал на такие места возможной эскалации конфликта, как оккупированный Крым и линию разграничения на Донбассе, а также упомянул "нелегальные выборы" на территории самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" в качестве одного из поводов для обострения ситуации.

"Следует исходить из того, что мятежным республикам, если они окажутся под военным давлением, вновь будет оказываться поддержка из России", - подчеркнул генсек ОБСЕ, призвав Кремль продемонстрировать добрую волю для того, чтобы возродить взаимодоверие.

Таким жестом доброй воли могло бы стать "освобождение 24-х задержанных моряков и возвращение трех захваченных судов".

Но Гремингер не ожидает прорыва на мирных переговорах в обозримом будущем, поскольку "политическая воля для примирения попросту отсутствует".

Было бы хорошо получить новые импульсы от "нормандской группы", состоящей из Германии, Франции, Украины и России, но "в данный момент нам, к сожалению, до этого очень и очень далеко", подытожил генсек ОБСЕ.

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Россия, ОБСЕ, Оккупированный Крым, ОРДЛО, Томас Гремингер.
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