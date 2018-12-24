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К чему готовиться в предновогоднюю неделю: синоптики рассказали о погоде

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К чему готовиться в предновогоднюю неделю: синоптики рассказали о погоде
08:56 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: 24-25 декабря в Украине будет облачно и выпадет небольшой снег, который на западе и юге страны будет сопровождаться дождем.

На рождественские праздники, которые христиане западного обряда будут праздновать 24-25 декабря, погода в Украине ожидается облачной, также есть вероятность осадков.

Украине в понедельник, 24 декабря, будет облачно, небольшой снег и мокрый снег. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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"Ночью в западных и Житомирской областях умеренный, в восточных областях небольшой снег и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков, днем в Украине, кроме восточных областей, умеренный мокрый снег, в южной части с дождем. В западных, днем и в южных областях местами налипание мокрого снега", - говорится в сообщении. Синоптики прогнозируют на дорогах страны гололед. Ветер в западных областях северо-западный, на остальной территории юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западной и южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла.

В Киеве и области 24 декабря облачно. Ночью без существенных осадков, днем умеренный мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4°С мороза, по области 0-5°С мороза, днем в столице около 0°С, по области от 2°С мороза до 3°С тепла.

Прогноз погоды 24 декабря, фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 24 декабря:

  • Ужгород – снег с дождем, ночью -1...+1, днем +1...+3
  • Львов – снег с дождем, ночью 0...+2, днем +1...+3
  • Ивано-Франковск – снег с дождем, ночью 0...+2, днем +1... +3
  • Тернополь – снег, ночью -1...+1, днем 0...+2
  • Черновцы – снег, ночью -1...+1, днем 0...+2
  • Хмельницкий – снег и дождь, ночью -1...+1, днем 0...+2
  • Луцк – снег, ночью -1...+1, днем 0...+2
  • Ровно – снег, ночью -1...+1, днем 0...+2
  • Житомир – снег с дождем, ночью -1...-3, днем 0... +2
  • Винница – снег с дождем, ночью -1...-3, днем 0... +2
  • Одесса – дождь и снег, ночью -1...-3, днем +2... +4
  • Николаев – дождь со снегом, ночью -1...-3, днем +1...+3
  • Херсон – дождь, ночью -1...-3, днем +1...+3
  • Симферополь – дождь, ночью +1...+3, днем +4...+6
  • Кропивницкий – снег, ночью -1...-3, днем -1 ...+1
  • Черкассы – снег с дождем, ночью -1...-3, днем 0...+2
  • Чернигов – снег, ночью -2...-4, днем 0...-2
  • Сумы – снег, ночью -2...-4, днем 0...+2
  • Полтава – снег и дождь, ночью -2...-4, днем 0...-2
  • Днепр – снег с дождем, ночью -1...-3, днем 0 ...+2
  • Запорожье – снег и дождь, ночью 0...-2, днем +1...+3
  • Донецк – пасмурно, ночью -1...-3, днем 0...-2
  • Луганск – пасмурно, ночью -1...-3, днем 0...-2
  • Харьков – пасмурно, ночью -1...-3, днем 0...-2
  • Киев – снег с дождем, ночью -2...-4, днем -1 ...+1

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25-26 декабря в связи с выходом южного циклона в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях сложные погодные условия: снег, местами сильный снег, метели, в Приазовье и восточных областях сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед. Во всех указанных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с. Температура ночью 4-9°С мороза, днем 1-6°С мороза, в Приазовье и восточных областях в течение суток около 0°С. Такие погодные условия осложнят работу автотранспорта, коммунального хозяйства, органов энергетики. 

25 декабря в Киеве облачно, ночью везде, днем местами небольшой снег, 26 декабря без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°С, днем 1-6°С мороза.

Прогноз погоды 25 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 26 декабря, фото: meteo.gov.ua

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На Левобережье 25 декабря сложные погодные условия: снег, местами сильный снег, метели, в Крыму, Приазовье и восточных областях сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед; на Правобережье местами небольшой снег, 26 декабря в Украине без существенных осадков, лишь в западных, ночью и в восточных областях небольшой снег. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, 25 декабря на Левобережье порывы 15-20 м/с, в Крыму и Приазовье местами 25 м/с. Температура ночью 4-9°С мороза, в Карпатах, 26 декабря и на севере Левобережья 10-14°С мороза, днем 1-6°С мороза (в Крыму, Приазовье и восточных областях в течение суток 25 декабря, в западных областях днем 26 декабря около 0°С).

27- 28 декабря небольшой, местами умеренный снег. Температура в западных областях ночью и днем от 3°С мороза до 3°С тепла; на остальной территории ночью 3-9°С мороза, в Сумской и Полтавской областях и на востоке страны 7-13°С; днем 0-6°С мороза.

Прогноз погоды 27 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 28 декабря, фото: meteo.gov.ua

 27- 28 декабря в Киеве температура ночью 3-8°С; днем 0-5°С мороза.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что за три дня до Нового года оттепель, которая придет 24 декабря, сменится морозами до 3-7 градусов. Также по его словам, ожидаются снегопады.

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Такая погода продержится и в первые дни 2019 года. 5 января снова потеплеет. Так что к Рождеству снег, скорее всего, превратится в слякоть, – рассказывает Горбань.

Ранее Леонид Горбань прогнозировал на новогодние праздники снегопады и до 6 градусов мороза. При этом ситуация с постоянным потеплением и похолоданием, по его словам, будет наблюдаться и перед Рождеством и перед старым Новым годом. Синоптик пояснил, что в целом зимой Украине грозят “погодные качели”. С 3 до 15 января ожидается оттепель, уверен синоптик. Также синоптик отмечал, что после 15 января столбики термометров опустятся до -15.. -25 градусов, а похолодание будет сопровождаться снегом. И продержится такая погода до начала марта.

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Погода, Снег, Мороз, Рождество, Синоптики, Прогноз погоды, 24-25 декабря.
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