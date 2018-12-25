Опасный циклон: Украину продолжает засыпать первым снегом

Новости Украины: В ближайшие дни, 25-26 декабря, в Украине ожидаются снег и метели, на юге и востоке - с дождем, в центральной части - сильный снег.

В Украине на протяжении вторника ожидается снег, мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с, местами до 28 м/с, гололед, в горах угроза оползней снега и повышение уровня воды в реках, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"25 декабря в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-28 м/с, кроме западных областей, метели; на дорогах гололедица", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

Подчеркивается, что в Кировоградской и Черкасской областях ночью местами сильный снег, в Днепропетровской, ночью местами и в Николаевской областях сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед. В Полтавской, ночью и утром в Кировоградской и Черкасской областях местами гололед и налипание мокрого снега.

В Киеве 25 декабря умеренный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели; на дорогах гололедица. Прирост снежного покрова 5-10 см. К концу суток 25 декабря налипание мокрого снега. На Киевщине 25 декабря снег (местами сильный ночью), порывы ветра 15-20 м/с, метели. До конца суток 25 декабря налипание мокрого снега.

В Азовском море ночью и утром 25 декабря, в портах Мариуполь и Бердянск, порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 13-15 дм, в открытой части моря 15-20 дм.

Вместе с тем, 25 декабря на высокогорье и среднегорье центральной и восточной части Закарпатской области в связи с продолжением снегопада и метели ожидается:

- в западной и центральной части - значительная снеголавинная опасность (3 уровень)

- в восточной части сохранится -значительная снеголавинная опасность (3 уровень)

Также спасатели предупредили про угрозу оползней снега на дороги в горных районах центральной и восточной части Закарпатья.

Прогноз погоды 25 декабря, фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 25 декабря:

Ужгород – снег, ночью -2...-4, днем -1...+1

– снег, ночью -2...-4, днем -1...+1 Львов – снег, ночью -2...-4, днем 0...+2

– снег, ночью -2...-4, днем 0...+2 Ивано-Франковск – снег, ночью -3...-5, днем 0... +2

– снег, ночью -3...-5, днем 0... +2 Тернополь – снег, ночью -3...-5, днем 0... +2

– снег, ночью -3...-5, днем 0... +2 Черновцы – снег, ночью -2...-4, днем 0...+2

– снег, ночью -2...-4, днем 0...+2 Хмельницкий – снег, ночью -4...-6, днем 0...+2

– снег, ночью -4...-6, днем 0...+2 Луцк – снег, ночью -3...-5, днем 0... +2

– снег, ночью -3...-5, днем 0... +2 Ровно – снег, ночью -3...-5, днем 0... +2

– снег, ночью -3...-5, днем 0... +2 Житомир – снег, ночью -5...-7, днем -1... +1

– снег, ночью -5...-7, днем -1... +1 Винница – снег, ночью -5...-7, днем -1... +1

– снег, ночью -5...-7, днем -1... +1 Одесса – пасмурно, ночью -2...-4, днем 0...-2

– пасмурно, ночью -2...-4, днем 0...-2 Николаев – пасмурно, ночью -3...-5, днем -1...-3

– пасмурно, ночью -3...-5, днем -1...-3 Херсон – пасмурно, ночью -3...-5, днем -1...-3

– пасмурно, ночью -3...-5, днем -1...-3 Симферополь – пасмурно, ночью -1...-3, днем +1...+3

– пасмурно, ночью -1...-3, днем +1...+3 Кропивницкий – снег, ночью -5...-7, днем -1...-3

– снег, ночью -5...-7, днем -1...-3 Черкассы – снег, ночью -5...-7, днем -1...-3

– снег, ночью -5...-7, днем -1...-3 Чернигов – снег, ночью -7...-9, днем -1...-3

– снег, ночью -7...-9, днем -1...-3 Сумы – снег, ночью -8...-10, днем -3...-5

– снег, ночью -8...-10, днем -3...-5 Полтава – снег, ночью -7...-9, днем -3...-5

– снег, ночью -7...-9, днем -3...-5 Днепр – снег, ночью -5...-7, днем -3...-5

– снег, ночью -5...-7, днем -3...-5 Запорожье – снег, ночью -1...+1, днем 0...-2

– снег, ночью -1...+1, днем 0...-2 Донецк – снег, ночью -1...+1, днем 0...-2

– снег, ночью -1...+1, днем 0...-2 Луганск – снег с дождем, ночью 0...-2, днем -1...+1

– снег с дождем, ночью 0...-2, днем -1...+1 Харьков – снег с дождем, ночью 0...-2, днем -1...+1

– снег с дождем, ночью 0...-2, днем -1...+1 Киев – снег, ночью и днем -4...-6

В Украине 26 декабря временами ожидается небольшой снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9°, днем 0-5° мороза, в западных и южных областях от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах и на севере Левобережья ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза. В Киеве 26 декабря прогнозируется небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 1-3° мороза.

Водителей автомобилей призвали воздержаться от поездок на собственных авто, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не создавать пробок на дорогах. Об этом сообщается на сайте КГГА. "Также просим не парковать автомобили на обочинах дорог и в непредусмотренных для этого местах. Авто, мешающие прохождению снегоуборочной техники, будут эвакуировать", - добавили в КГГА.

Прогноз погоды 26 декабря, фото: meteo.gov.ua

27 декабря в Украине также будет облачно, временами небольшой снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, 27 декабря ночью в восточных областях выпадет умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м / с, местами порывы 15-20 м / с. Температуре 26 декабря ночью 4-9 °, днем 0-5 ° мороза, 27 декабря ночью ожидается 1-6 ° мороза, днем около 0 °; в западных и южных областях ночью 26 декабря 2-7 ° мороза, днем и в течение суток 27 декабря - от 2 ° мороза до 3 ° тепла; в Карпатах и на севере Левобережья ночью 7-12 ° мороза, днем 2-7 ° мороза. В Киеве и области 27 декабря ожидается небольшой снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Температуре 26 декабря ночью 4-9 °, днем 0-5 ° мороза, 27 декабря ночью 1-6 ° мороза, днем около 0.

Прогноз погоды 27 декабря, фото: meteo.gov.ua

В пятницу, 28 декабря, в западных, Житомирской, Винницкой областях и на крайнем юге страны ожидается небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью и днем от 3 ° мороза до 3 ° тепла (в Крыму днем пройдет дождь, температура 1-6 ° тепла); на высокогорье Карпат- умеренный снег, температура ночью и днем 1-7 ° мороза. На остальной территории страны пройдет небольшой снег (ночью 29 декабря на Левобережье преимущественно без осадков); температура ночью 3-9 °, днем 0-5 ° мороза, на севере Левобережья и в восточных областях ночью 8-13 °, днем 3-8 ° мороза.

В Киеве и области 28 декабря пройдет небольшой снег. Температура ночью 4-9 °, днем 0-5 ° мороза.

Прогноз погоды 28 декабря, фото: meteo.gov.ua

В результате осложнения погодных условий в восьми областях Украины обесточены 128 населенных пунктов, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь на 25 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 128 населенных пунктов в восьми областях, а именно Днепропетровская - 46, Кировоградская - 43, Николаевская - 16, Черновицкая - 8, Киевская - 6, Черкасская - 5, Запорожская - 2 и Черниговская – 2", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник утром. Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

"Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 2 тыс. 181 чел. и 1 тыс. 600 ед. техники", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в Украину 31 декабря и 1 января придет циклон атлантического происхождения, который принесет похолодание и снег.

"В новогоднюю ночь - снег и мокрый снег на западе и севере, днем 1 января осадки охватят центр, восток и юг страны", - говорится в сообщении. Ночью 1 января в Украине ожидается 0...-6°С, в Сумской и Харьковской до -8°С, на западе Украины - около нуля.

В Киеве в новогоднюю ночь до -3°С, днем 1 января - до +2°С, говорит синоптик.