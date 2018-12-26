Новый год 2019: как вычислить, высокосный ли год Желтой Земляной Свиньи

Новости Украины: Будет ли 2019 год Свиньи високосным: что можно и нельзя делать в этот год.

Новый год 2019 уже совсем близко. Как известно, он придет под знаком Желтой Свиньи. Многих интересует вопрос, високосный ли 2019 год, можно ли жениться и выходить замуж в этот период, как эти важные события отразятся на дальнейшей судьбе.

Что такое високосный год

Для начала разберемся, что означает високосный год и когда он бывает. Високосный – это год, в котором насчитывается 366 дней, т.е. на один день больше, чем в обычные годы. Этот дополнительный день получается из-за того, что земной астрономический год примерно равен 365 суткам и 6 часам. Вот эти лишние 6 часов за четыре года и образуют еще одни сутки.

Чтобы выровнять такое шестичасовое смещение, был введен високосный год. Таким образом, в каждый год, кратный четырем, добавляется один дополнительный день в самом коротком месяце – феврале. А остальные три года содержат по 365 дней.

Какой год 2019 – год Свиньи, високосный или нет?

Как же самостоятельно определить, 2019 год – високосный или нет? Очень просто! Достаточно поделить его на 4, и если у вас в результате получается целое число, значит год – високосный. Делим 2019 на 4, получаем 504,75 и наконец-то успокаиваемся. А вот следующий 2020 год делится на 4 без остатка. Он как раз и будет високосным.

Високосный год: приметы и суеверия

Почему же возник такой ажиотаж вокруг високосного года? Чем он отличается от других, обычных годов? По народным приметам, високосный год считается самым сложным и опасным в 4-летнем цикле, а Касьянов день 29 февраля и подавно имеет дурную славу.

Наши предки издавна подмечали события, которые происходили в такие года, и на основании этих наблюдений появились соответствующие народные приметы, что високосный год обязательно будет тяжелым и несчастливым.

Одна из самых главных примет, касающихся "злополучного" года, гласит, что в високосный год нельзя жениться и выходить замуж. Считается, что свадьбы, сыгранные в этот год, приведут к недолговечным бракам, изменам и несчастьям в семье, вплоть до смерти кого-то из супругов.

Многие люди считают 29 февраля самым плохим днем для рождения ребенка. Такому человеку предрекают несчастливую судьбу. С этим действительно сложно не согласиться, ведь праздновать свой день рождения он может всего один раз в четыре года!

Ребенка, родившегося в високосном году, советуют как можно быстрее крестить. При этом крестными родителями должны стать кровные родственники.

В високосный год вообще не рекомендуются какие-либо начинания: строить дом, менять работу, переезжать, начинать бизнес, менять партнеров, делать серьезные покупки и вкладывать деньги. Любые серьезные перемены в високосный год будут бесперспективными.

А еще в високосный год нельзя собирать грибы. Люди верили, что в этот период с земли поднимается дурное, и можно навлечь беду на свою семью.

Обычно никому не хочется проверять на себе правдивость народных примет, особенно в таком важном деле, как создание семьи или рождение ребенка. Но так ли это на самом деле, и каким образом один лишний день в году может повлиять на жизнь человека, решать вам.