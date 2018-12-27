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СНБО утвердил основные показатели гособоронзаказа на следующие три года

СНБО утвердил основные показатели гособоронзаказа на следующие три года
00:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: СНБО

Новости Украины: Крылатые ракеты и реактивное оружие: Совбез утвердил оборонный заказ

Совет национальной безопасности и обороны утвердил основные показатели Государственного оборонного заказа на 2019-2021 годы.

Об этом сообщает сайт СНБО.

"С 2017 года в Украине заработала трехлетняя система Государственного оборонного заказа, что позволило государственным заказчикам и исполнителям ГОЗ более четко планировать свою работу и ресурсы", - отметил секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, по итогам выполнения Государственного оборонного заказа в 2018 году в Вооруженные силы Украины поставлены более 3 тысяч образцов вооружения, военной техники и специальных изделий, более 450 тысяч ракет и боеприпасов.

Турчинов напомнил, что Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" финансирование задач обороны и безопасности увеличено на 33,3 млрд. гривень по сравнению с прошлым годом, и предусмотрены в сумме 212,0 млрд гривень, что составляет 5,37% валового внутреннего продукта.

"В 2019 году будет завершен ряд приоритетных проектов по созданию ракетного и ракетно-реактивного оружия", - отметил Турчинов, добавив, что прежде всего это касается ракет с увеличенной дальностью поражения, комплекса крылатых ракет наземного базирования для уничтожения морских целей, "что значительно усилит береговую оборону Черноморского и Азовского побережья Украины".

По его словам, "будут поддерживаться перспективные разработки и производство вооружения и военной техники, тяжелой гаубичной артиллерии, средств противовоздушной обороны и связи, бронетанковой техники, расширено производство боеприпасов и снарядов".

В то же время Турчинов отметил, что введение военного положения позволило оценить, насколько Украина готова мобилизовать все свои ресурсы - "военные, экономические, человеческие, чтобы противодействовать полномасштабной военной агрессии".

Он добавил, что во время проверки готовности Вооруженных сил Украины и всей исполнительной вертикали - от Кабмина до местных администраций, работать в особых условиях, "был также выявлен ряд недостатков, которые, согласно решению СНБО Украины, должны быть срочно исправлены". "В частности, речь идет об устранении проблемных моментов и внесении необходимых изменений в законодательные и другие нормативные акты в сфере мобилизационной подготовки, гражданской и территориальной обороны и реализации других мер, предусмотренных правовым режимом военного положения", - сказал он.

Секретарь СНБО Украины отметил, что в областях, где было введено военное положение, количество совершенных правонарушений и преступлений (в частности, тяжелых) сократилось в среднем на 30%. Было изъято большое количество незарегистрированного оружия и взрывных устройств.

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Александр Турчинов, СНБО, Оборонный заказ, ГОЗ.
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