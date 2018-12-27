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После снегопадов придут дожди: синоптики рассказали о погоде до конца года

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После снегопадов придут дожди: синоптики рассказали о погоде до конца года
09:34 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В четверг, 27 декабря, в Украине немного потеплеет, а сильные снегопады и метели начнут отступать.

В Украине в четверг, 27 декабря, ожидается снег и дождь в ряде областей, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"27 декабря облачно. Небольшой, ночью на Левобережье умеренный снег, в западных областях днем преимущественно дождь, лишь в северных и центральных областях днем без существенных осадков", - говорится в сообщении. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью в восточных и Сумской областях 2-7° мороза, днем в западных областях 1-6° тепла).

В Киеве и Киевской области 27 декабря сохранится облачная погода. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды 27 декабря, фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 27 декабря:

  • Ужгород – снег и дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4
  • Львов – снег и дождь, ночью 0...+2, днем +3...+5
  • Ивано-Франковск – снег и дождь, ночью 0...+2, днем +3...+5
  • Тернополь – снег и дождь, ночью 0...+2, днем +2...+4
  • Черновцы – снег и дождь, ночью 0...+2, днем +2...+4
  • Хмельницкий – снег и дождь, ночью и днем 0...+2
  • Луцк – снег и дождь, ночью 0...+2, днем +1...+3
  • Ровно –  снег и дождь, ночью и днем 0...+2
  • Житомир – снег и дождь, ночью и днем -1... +1
  • Винница – снег и дождь, ночью -1...+1, днем 0... +2
  • Одесса –  снег и дождь, ночью -1...+1, днем +1...+3
  • Николаев –  снег и дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4
  • Херсон –  дождь, ночью 0...-2, днем 0...+2
  • Симферополь – пасмурно, ночью 0...+2, днем +3...+5
  • Кропивницкий – пасмурно, ночью 0...-2, днем -1...+1
  • Черкассы – пасмурно, ночью и днем -1... +1
  • Чернигов – пасмурно, ночью -1...-3, днем -1...+1
  • Сумы – пасмурно, ночью -3...-5, днем -1...-3
  • Полтава – пасмурно, ночью -1...-3, днем 0...-2
  • Днепр – пасмурно, ночью -2...-4, днем 0...-2
  • Запорожье – дождь, ночью -1...-3, днем -1...+1
  • Донецк –  снег, ночью -2...-4, днем 0...-2
  • Луганск – снег, ночью -4...-6, днем 0...-2
  • Харьков – снег, ночью -3...-5, днем 0...-2
  • Киев – пасмурно, ночью и днем -1...+1

28 декабря также ожидается облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза; днем около 0°, в западных областях и Крыму 0-5° тепла; в Карпатах, восточных областях и на севере Левобережья ночью 6-11° мороза. Днем 27 декабря 0-5°, 28 декабря 4-9° мороза. В Киеве днем небольшой мокрый снег, в остальное время без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза; днем около 0°.

Прогноз погоды 28 декабря, фото: meteo.gov.ua

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К концу недели, 29 декабря, синоптики прогнозируют в западных областях Украины и в южной части мокрый снег и дождь; температура ночью около 0°, днем 1-5° тепла.

На остальной территории страны небольшой (ночью 29 декабря умеренный) снег, днем, кроме востока, без существенных осадков; температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°, на Левобережье ночью 4-10°, днем 1-6 мороза.  В Киеве ожидается небольшой снег. Днем 28 декабря умеренный снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем 28 декабря местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Прогноз погоды 29 декабря, фото: meteo.gov.ua

30-31 декабря синоптики ожидают временами небольшие, на западе страны умеренные осадки в виде снега, в западных областях и южной части страны местами с дождем.

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Температура в восточных, Днепропетровской, Полтавской, Сумской области 30 декабря ночью 11-17° мороза, днем 3-9° мороза, 31 декабря ночью 6-12°, днем 0-5° мороза; в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму ночью и днем около 0°; на остальной территории ночью 30 декабря 4-10° мороза, 31 декабря 1-7° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла.  В течение 30-31 декабря в столице временами небольшой снег. Температура ночью 30 декабря 4-9° мороза, 31 декабря 1-6° мороза; днем 0-4° мороза.

Прогноз погоды 30 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 31 декабря, фото: meteo.gov.ua

Как сообщалось,  на дорогах Украины ограничили движение в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областях. В этих регионах толщина снежного покрова местами достигла 60 см. Кроме того, порывы ветра образовали переметы высотой до 1,5 м. 

На границе Черкасской и Полтавской областей в снежных заносах застряли около 200 машин.  В связи с непогодой 26 декабря люди в 556 населенных пунктах Украины остались без света из-за непогоды: дождя, снега и сильного ветра.

На утро 27 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остаются 104 населенных пунктов в 5 областях, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

 

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"В результате осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 104 населенных пункта в пяти областях, а именно Днепропетровская - 65, Полтавская - 18, Кировоградская - 10, Донецкая - 8 и Черновицкая - 3", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС.

По состоянию на 7 ч. 27 декабря движение автомобильного транспорта на автодорогах области обеспечено. Проблемные участки дорог на автодорогах М-03 "Киев-Харьков" и Н-08 "Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь" расчищены. Тяжелая инженерная техника ГСЧС Украины и снегоуборочная техника облавтодора продолжает дежурство и работу на местах возможного осложнения движения

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