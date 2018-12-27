Лолита в интервью заявила, что считает Крым территорией Украины

Новости Украины: Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская в интервью заявила, что по-прежнему считает, что Крым является частью Украины.

Известная 55-летняя певица Лолита, которой в 2017 году Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину на три года из-за нарушения ею украинского законодательства, в интервью заявила, что считает Крым частью Украины.

В частности, Лолита заявила, что является гражданкой России и въезжает в оккупированный Крым по своему паспорту на ту территорию, которую Россия считает своей. Однако, она по-прежнему считает, что Крым является частью Украины. Певица заявила, что во время выступлений как в Крыму, так и в России исполняет песни на украинском языке. Лолита добавила, что на территории Крыма не убрали таблички на украинском языке.

При этом, певица заявила, что не занимается политикой и не участвовала ни в одной политической кампании, а также никогда не ездила вместе с президентом воспевать оду Крыму. Певица также добавила, что не собирается принимать "придуманные искусственные" законы.

Скандальное интервью Лолита прокомментировала на своей странице в Instagram, сообщив, что после его появления в Сети ее назвали предателем родины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Листайте Ссылка на полную версию интервью - в сторис. Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 27 Дек 2018 в 1:57 PST

Напомним, 23 апреля 2017 года сотрудники пограничной службы сняли с поезда в Конотопе за посещение Керчи в 2015 году российскую певицу украинского происхождения Лолиту Милявскую (урожденную Горелик). На основании законодательства Украины и имеющейся дополнительной информации гражданке РФ Милявской Лолите было отказано в пересечении границы Украины и запрещен въезд на три года.