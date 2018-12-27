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Закон о переименовании УПЦ МП вступил в силу

Закон о переименовании УПЦ МП вступил в силу
14:46 Сегодня Телеграф

Новости Украины: С сегодняшнего дня закон о переименовании УПЦ Московского патриархата в ПЦУ.

Закон о переименовании УПЦ МП с указанием ее принадлежности к Российской Федерации вступил в силу. В № 248 официального парламентского издания "Голос Украины" опубликован документ.

Как сообщалось ранее, в субботу, 15 декабря, в Киеве состоялся Объединительный собор. На тайном голосовании избрали предстоятеля единой Православной церкви Украины (ПЦУ). Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний ( в миру Сергей Петрович Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви. 

20 декабря Верховная Рада приняла закон, который позволит переименовать УПЦ МП с указанием её принадлежности к России.

Также известно, что законопроект поддержали 240 народных депутатов на пленарном заседании парламента.

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В частности, документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны.

6 января, когда все православные христиане западного обряда будут отмечать Сочельник Рождества, Вселенский патриарх в Константинополе вручит предстоятелю ПЦУ Томос об автокефалии.

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УПЦ МП, РФ, УПЦ, УПЦ КП, ПЦУ, Переименование церкви.
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