Закон о переименовании УПЦ МП вступил в силу

Новости Украины: С сегодняшнего дня закон о переименовании УПЦ Московского патриархата в ПЦУ.

Закон о переименовании УПЦ МП с указанием ее принадлежности к Российской Федерации вступил в силу. В № 248 официального парламентского издания "Голос Украины" опубликован документ.

Как сообщалось ранее, в субботу, 15 декабря, в Киеве состоялся Объединительный собор. На тайном голосовании избрали предстоятеля единой Православной церкви Украины (ПЦУ). Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний ( в миру Сергей Петрович Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

20 декабря Верховная Рада приняла закон, который позволит переименовать УПЦ МП с указанием её принадлежности к России.

Также известно, что законопроект поддержали 240 народных депутатов на пленарном заседании парламента.

В частности, документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны.

6 января, когда все православные христиане западного обряда будут отмечать Сочельник Рождества, Вселенский патриарх в Константинополе вручит предстоятелю ПЦУ Томос об автокефалии.