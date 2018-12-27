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Кабмин поддержал предложение о запрете на использование диких животных в цирке

Кабмин поддержал предложение о запрете на использование диких животных в цирке
15:24 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Кабинет министров Украины поддержал изменения в законодательстве, предложенные Министерством экологии Украины о мерах по защите животных от жестокого обращения.

Правительство поддержало предложенные Министерством экологии Украины изменения в законодательство касательно защиты животных от жестокого обращения. Сообщается, что запрет на использование диких животных в цирке намерены ввести с переходным периодом 5 лет.

Планируется, что именно столько нужно времени, для выработки механизма передачи диких животных в природно-заповедный фонд и принятия решения о дальнейшем месте проживания животных.

Министр экологии Остап Семерак прогнозирует большое сопротивление от людей, не готовых отказаться от эксплуатации животных в зрелищах, но ведомство готово к этому. По словам министра, Украина является не первой страной, которая проходит этот путь.

Чиновник отметил, что в мире на сегодняшний день есть несколько десятков стран, которые отказались от цирка и Украина имеет все шансы пополнить их ряды.

Проблема ненадлежащего обращения с животными в Украине существует давно. Подтверждены случаи содержания диких животных в частном секторе и распределении полномочий между органами власти, наделенными полномочиями применить санкции по отношению к безответственным владельцам.

В соответствии с предложенными изменениями, рассмотрением дел об административных нарушениях относительно диких животных будет заниматься Государственная экологическая инспекция Украины, а домашними и беспризорными животными - Национальная полиция Украины.

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На сегодняшний день, в Украине нет информации о реальном количестве диких животных, которые есть в частной собственности. В связи с этим, Минприроды выступает за создание Единого электронного реестра по учету диких животных,куда каждого владельца обяжут вносить все данные, а также инициируют разработку Порядка изъятия диких животных у недобросовестных владельцев.

В Министерстве экологии Украины сообщили, что в таких странах, как Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Дания, Латвия, Нидерланды, Румыния, Словения, Финляндия и Швеция официально запретили выступления диких животных в цирке. Кроме того, в Боливии, Греции, Дании, на Кипре и Мальте запрещены цирковые выступления и диких, и домашних животных, а в Венгрии и Португалии запрещено использование диких животных в цирке, которые включены в Список CITES I.

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Законодательство, Кабмин, Запрет, Минприроды, Изменение, Использование диких животных в цирке.
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