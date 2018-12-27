За месяц в Украине растаможили более 10 тысяч "евроблях"

Новости Украины: Украинцы за месяц растаможили около 11 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января.

Украинцы за месяц растаможили около 11 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

"С 25 ноября по 26 декабря (включительно) 2018 года граждане осуществили таможенное оформление 11 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита", - говорится в сообщении.

В ГФС отмечают, что из общего количества растаможенных автомобилей - около 9,6 тыс. транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили 81,5 млн грн (8500 за каждый автомобиль), что освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого не соблюдены.

Как сообщалось, законом Украины от 8 ноября 2018 года №2612-VIIІ "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" для граждан установлены новые условия ввоза транспортных средств. При этом предусмотрен переходный период 180 дней для тех граждан, которые ввезли автомобиль с 1 января 2015 года до вступления в силу этого закона. В течение этого времени граждане имеют возможность оформить свои транспортные средства, которые были ввезены на территорию Украины в течение указанного периода и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.