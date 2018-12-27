Сколько в Украине за 2018 год закрылось вузов: отчет Госстата

Новости Украины: В Украине за год закрыли девять вузов - до 652 штук.

С начала 2018/2019 учебного года в Украине стало меньше на 9 высших учебных заведений.

Такие данные приводит Государственная служба статистики

"На начало 2018/19 учебного года в Украине действовало 652 высших учебных заведения. Количество студентов, которые получали высшее образование в этих заведениях, составляла 1522 тыс. человек (на начало 2017/18 учебного года – 661 и 1539 тыс. соответственно). В 2018 году высшими учебными заведениями страны было выпущено 413 тыс. специалистов, что на 8 тыс. человек (2,0%) меньше, чем в 2017 году", - говорится в экспресс-выпуске государственной Службы статистики.

На начало 2017/18 учебного года, по данным Госстата, в Украине действовало 661 высшее учебное заведение.