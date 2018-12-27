Процесс получения финансовой поддержки предприятиями ЖКХ стал легче

Новости Украины: Включение предприятий ЖКХ в перечень услуг позволит упростить процедуру предоставления им своевременной финансовой поддержки из государственного и местных бюджетов.

Включение предприятий ЖКХ в перечень услуг, представляющих общий экономический интерес, позволит упростить процедуру предоставления им своевременной финансовой поддержки из государственного и местных бюджетов. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя принятие правительством соответствующего постановления, передает его пресс-служба.

"Включение предприятий жилищно-коммунального хозяйства будет способствовать обеспечению их бесперебойной деятельности, повысит уровень их технического оснащения, а также качество предоставляемых услуг", — отметил Зубко.

В перечень включены услуги по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованному водоснабжению и водоотведению, обращению с бытовыми отходами.