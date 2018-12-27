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Труханов выгнал журналиста, который задал "острый" вопрос

Труханов выгнал журналиста, который задал &quot;острый&quot; вопрос
20:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: После судебного заседания мэр Одессы оттолкнул журналиста, не желая отвечать на вопросы.

Мэр Одессы Геннадий Труханов на брифинге после судебного заседания оттолкнул корреспондента Радио Свобода, чтобы не отвечать на его вопросы. Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

"Потасовка и хамство. Мэру Одессы Геннадию Труханову надоело отвечать на вопросы журналистов после очередного судебного заседания по делу о хищении бюджетных средств и он решил покинуть помещение суда. При этом охранники мэра вытолкали на его пути журналиста Радио Свобода Михаила Штекеля, который начал задавать господину Труханову вопросы", - написал Томиленко.

По его словам, полицейские также решили встать на защиту мэра и его свиты, изолировав журналиста еще дальше.

Как сообщает Радио Свобода, после судебного заседания Труханов давал традиционный брифинг для СМИ, и когда вопросы городскому голове начал задавать Штекель, мэр начал приближаться к нему и не выслушав вопрос заявил, "что уже закончил". Корреспондент пытался все же задать вопрос, но его оттащили в сторону неизвестные лица. "Некоторые из них часто сопровождают мэра на эти судебные заседания", - пишет издание.

"После того, как неизвестные оттащили корреспондента, к месту инцидента приехали правоохранители. Они оттаскивали журналиста от неизвестных лиц, говоря, что тот якобы хочет подраться с городским головой", - отмечает Радио Свобода.

По словам Томиленко, адвокат, правозащитник и секретарь НСЖУ Валерий Макеев уже изучает обстоятельства инцидента, и по желанию журналиста готов оказывать коллеге юридическую помощь.

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Как сообщалось, сегодня райсуд Одессы начал рассмотрение доказательств обвинения по делу мэра Одессы Геннадия Труханова и группы должностных лиц, известного как дело завода "Краян".

22 декабря прокуроры САП завершили оглашение в Малиновском райсуде Одессы обвинительного акта по делу Одесского городского головы Геннадия Труханова и группы должностных лиц, которым инкриминируется завладение средствами местного бюджета в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц при покупке горсоветом здания завода "Краян" по завышенной цене.

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Все по теме:

Одесса, Одесская область, Геннадий Труханов, Мэр Одессы, Сергей Томиленко.
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