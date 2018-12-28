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Пятница, 28.12.2018
Яркие, настойчивые и жестокие: итоги 2018 года в антиправительственных протестах (Фото)
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Яркие, настойчивые и жестокие: итоги 2018 года в антиправительственных протестах (Фото)

Уходящий 2018 год не стал исключением для цивилизованного общества публично выразить свою точку зрения на улицах. С самого января до конца декабря обязательно находилось множество несогласных с политикой своих избранников.
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