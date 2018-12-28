Яркие, настойчивые и жестокие: итоги 2018 года в антиправительственных протестах (Фото)

Уходящий 2018 год не стал исключением для цивилизованного общества публично выразить свою точку зрения на улицах. С самого января до конца декабря обязательно находилось множество несогласных с политикой своих избранников.