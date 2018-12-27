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Старый Новый год 2019: история праздника, запреты и традиции

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Старый Новый год 2019: история праздника, запреты и традиции
22:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Старый Новый год традиционно празднуют в ночь с 13 на 14 декабря, тогда же принято и щедровать.

Это необычный праздник и возник он в результате смены летоисчисления. Кроме того, перечислим, что нельзя делать на Старый Новый год.

История праздника Старый Новый год

Старый Новый год считается историческим феноменом, который появился в результате смены летоисчисления. Праздник отмечается преимущественно в тех странах, где православная церковь продолжает пользоваться юлианским календарем.

Ведь раньше пользовались юлианским календарем, состоящим из 12 месяцев, названия которых были связаны с явлениями природы. До ХХ века календарь, по которому жила Украина, на 13 суток отставал от Европы, давно перешедшей на григорианский календарь. Чтобы сократить этот разрыв в 1918 году декретом Совета Народных Комиссаров был осуществлен переход на григорианский календарь – новый стиль, а 14 января – день Святого Василия оказался Старым Новым годом.

Как отмечают Старый Новый год: традиции праздника

Украинцы на Старый Новый год щедро накрывают стол, главным блюдом которого является кутья. Праздничный стол очень похож на рождественский, но блюда уже не постные. На стол ставят колбасы, мясо, вареники, пироги, блины и многое другое.

На Старый Новый год за столом принято собираться всей семьей. Родственники просят друг у друга прощения за обиды и загадывают желания.

Традиционно в преддверии Старого Нового года также отмечается день Маланки (13 января) и день Святого Василия (14 января). Эти праздники всегда сопровождались народными гуляниями, переодеваниями и гаданиями. Главными обрядами празднования остаются до сих пор щедрование и вождение козы Маланки. С вечера и до самой ночи компании щедровальников ходят по домам, поют обрядовые песни-щедривки, танцуют и шутят. Компанию сопровождает Коза Маланка.

Утром же 14 января в Украине посевают (засевают). На Старый Новый год мальчики и молодые парни наполняют свои рукавицы зерном и засевают сначала в своем доме, затем в домах крестных родителей, родственников и соседей. При этом засевальники желают счастья, достатка и урожая в новом году.

Стоит отметить, что среди древних украинских обычаев на Старый Новый год стоит выделить и сватание. Только 13 января те молодые парни, которые ранее получили от любимой девушки "гарбуза", могли повторить попытку и снова послать в дом девушки сватов. Свататься на Маланки можно и впервые, ведь считается, что если согласиться на брак в Щедрый вечер, то и жизнь молодой пары будет щедрой и радостной.

Старый Новый год: приметы

В Новый год нельзя давать деньги в долг, чтобы в течение года в них не было недостатка.

Чтобы хорошо одеваться круглый год, вечером 14 января для встречи Нового года нужно надеть хорошую новую одежду.

В старину существовало убеждение, если проводить старый год и встретить новый как можно веселее, то он пройдет счастливо.

Также считалось, что 14 января первым в дом должен войти мужчина, тогда год выдастся благополучным, если войдет женщина – это к беде.

Есть в канун Старого Нового Года птицу или рыбу опасно – счастье улетит или уплывет из дома, а вот блюда из свинины разрешаются – она притягивает в дом счастье.

Вечером 13 января у парней есть возможность повторить попытку и прислать сватов к той девушке, от которой уже был получен отказ.

А влюбленные пары стараются узаконивать отношения именно на Старый Новый год, чтобы жизнь была щедрой на приятные события.

Считалось, что в этот день нельзя произносить цифру "13", а также считать мелкие монеты. Говорят, счет монет принесет слезы на весь год.

Что нельзя делать на Старый Новый год

Каждый праздник сопровождается определенными запретами, поэтому и Старый Новый год не стал исключением.

Нельзя давать деньги посевальщикам – с ними можно отдать благополучие в доме.

Нельзя обижаться и быть злопамятным.

В Старый Новый год нельзя давать в долг.

Также плохой приметой считает пересчитывать мелкие деньги или решать важные финансовые вопросы.

В этот день не следует произносить слово "тринадцать".

Не стоит выносить в этот вечер мусор.

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Праздник, История, Традиции, Рождество, Приметы, История праздника, 14 января, 13 января, Старый Новый год 2019.
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