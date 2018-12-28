Супрун советует заменить традиционный новогодний гарнир

Новости Украины: Ульяна Супрун советует на гарнир к новогоднему столу приготовить зеленый горошек и запеченную тыкву.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун советует на гарнир к новогоднему столу приготовить зеленый горошек и запеченную тыкву.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Согласно советами Daria Ozerna, Супрун советует заменить традиционное за столом украинской семьи пюре или жаркое зеленым горошком или печеной тыквой.

"Картофель не вреден, но пюре на молоке или сметане - это лишние калории, тяжесть в желудке, и угадать время, когда это пюре сделать непросто. Поэтому выберем простую замену.

Это может быть зеленый горошек. Его не надо ни чистить, ни резать - просто протушите.

Печеная тыква - хорошо подойдет ко всему жирному за столом", - написала чиновник.

Кроме того, можно выбрать запеченные или протушенные сельдерей, морковь и пастернак, в которых мало калорий, полезная клетчатка, и простое приготовление.

В то же время Супрун советует не забывайте запивать пищу водой, когда хочется попить.

«Не алкоголем, не кофе и не сладкими газированными напитками! Только вода, или чай или травяной чай помогут нам получить нужную жидкость, и не принесут лишнего, например, сахаров, или не вызовут преждевременную эвакуацию пищи из желудка", - отметила она .

А от алкоголя рекомендуют отказаться вообще или выбрать красное вино.

"Если же вы решили употреблять алкоголь, делайте это сознательно: не надо закусывать не зная меры - это не спасет от опьянения. Не забывайте пить воду", - написала и. о. министра.

Относительно десертов Супрун советует тортам и рулетам здоровую альтернативу: "выберите сырник, ягодное желе или крема каталана (испанский десерт из молока, крахмала, лимонной цедры, корицы и желтка), банановый мусс (бананы, замоченные орехи, финики и какао), домашнее имбирное печенье или печеные яблоки и груши".

В то же время она подчеркнула, что в традиционной кутье все ингредиенты полезные. "А вот кутью заменять ничем не надо. Цельнозерновая пшеница, мак, орехи, узвар и сухофрукты - все полезное!" - отметила Супрун.