Куда чаще всего путешествовали украинцы в 2018 году

Новости Украины: Пограничники рассказали, куда путешествовали украинцы в 2018 году.

Украинцы в этом году чаще всего путешествовали в шесть европейских стран, а также Египет и Турцию. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным ведомства, украинцы чаще всего путешествовали в Польшу, Венгрию, Молдову, Румынию, Беларусь, Словакию, Египет (увеличение на 350 тыс. человек) и Турцию. Также увеличилось количество поездок граждан Украины в Германию (+165 тыс.), Италию (125 тыс.), Испанию (+50 тыс.), Грецию и Данию (+30 тыс.), Австрию и Кипр (по 25 тыс.), Латвию (+20 тыс.), Болгарию и Чехию (по +15 тыс.), Эстонию и Швейцарию (по +10 тыс.). Количество путешествий в США и Израиль остается на уровне прошлого года.

Кроме этого, фиксируется увеличение поездок граждан Украины через границу со Словакией (на 22%) и Румынией (на 17%), а также воздушным сообщением (в целом это 10,7 млн человек, спрос на авиаперелеты повысился на 29%).

"Открывать для себя мир украинцы спешат по разным причинам, однако основные из них - это введение режима безвизовых поездок в страны ЕС и упрощение пограничных формальностей. В то же время сегодня граждане Украины смелее расширяют круг стран для отдыха и поездок по делам", - отметили в Госпогранслужбе.

Напомним, Турция с 1 января 2019 года вводит налог на безопасность для туристов в размере 1,5 евро, который будет взиматься в аэропортах по прилету.