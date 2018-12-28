Во время военного положения украинцы стали больше доверять полиции

Новости Украины: За время военного положения в Украине была зафиксирована тенденция снижения преступности.

Глава Национальной полиции Сергей Князев говорит, что в период военного положения увеличился уровень доверия населения к полиции.

Об этом он сообщил 28 декабря во время видеоселекторного совещания с руководителями полиции областных подразделений, информирует пресс-служба Нацполиции.

"За эти 30 дней значительно возросло доверие граждан к действиям полиции и Национальной гвардии", – заявил Князев.

"Если раньше мы ставили вооруженных полицейских или нацгвардейцев на улицу, в некоторых регионах это вызвало негативное восприятие обществом. Сейчас наблюдается противоположная тенденция – такой полицейский дает людям ощущение спокойствия на улице", – добавил он.

По словам главы НПУ, в 30-дневный период военного положения была зафиксирована тенденция снижения уровня преступности, причем не только в десяти регионах, где было введено в действие ВП, но и вообще по всей стране.