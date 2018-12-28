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Новый год 2019: что должно быть на праздничном столе в год Свиньи

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Новый год 2019: что должно быть на праздничном столе в год Свиньи
13:47 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: До Нового года 2019 осталось чуть считанные дни. Поэтому пора задуматься, что поставить на новогодний стол.

По китайскому календарю, Новый год 2019 – это год Желтой Земляной Свиньи. У этого символа есть свои правила, которые стоит учесть при подготовке праздничного меню.

Несмотря на то что Свинья любит вкусно поесть, не обязательно загружать стол деликатесами, требующими навыков профессионального повара. Лучше приготовить горячие блюда из баранины, говядины, птицы, мяса кролика или рыбы. Разумеется, чтобы не разозлить символ наступающего года, на столе не должно быть свинины. Не забывайте, что Свинья обожает трюфели, но поскольку это деликатес довольно дорогой и редкий, его можно заменить лесными грибами.

В новогоднее меню 2019 также стоит включить оригинальные закуски и салаты, праздничные бутерброды и канапе, блюда из свежих овощей и зелени. На десерт лучше всего подойдут фруктовые торты, ягодные десерты и шоколадные трюфели.

Что касается напитков, то в год Свиньи стоит отдать предпочтение легким винам, шампанскому и оригинальным домашним коктейлям. Также можно приготовить глинтвейн, пунш или грог с добавлением ягод и фруктов, которые так любит символ наступающего года.

Согласно восточной традиции, для Свиньи необходимо подготовить отдельную мисочку с зерновым хлебом, орехами и крупой. Также постарайтесь, чтобы на праздничном столе было много домашних конфет – в Китае они символизируют семейное счастье. А традиционные у нас мандарины в Поднебесной считаются съедобным воплощением золотых монет.

Нарядный новогодний стол – это не только вкусные блюда, но и красивая сервировка и праздничный декор. Чтобы угодить Желтой Земляной Свинье, новогодний стол 2019 должен быть украшен в желтых, красных и золотистых тонах.

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