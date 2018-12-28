Епифаний сообщил, при каком условии могут перенести дату Рождества

Новости Украины: Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, что если украинцы захотят праздновать Рождество по новому стилю, дату перенесут.

Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому, календарю. В нашей стране это могут делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ, рассказал в интервью ZIK предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

"Сейчас предсказать, сколько нужно лет для этого, довольно сложно. Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", - заявил он.

Как сообщалось, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине. 6 января в Стамбуле он получит томос об автокефалии от вселенского патриарха Варфоломея.

Напомним, согласно опросу наиболее популярными для украинцев праздниками являются Рождество Христово, Пасха и Новый Год. На предложение выбрать из списка наиболее важные и любимые праздники, 82,2% респондентов выбрали Рождество, 81,7% - Пасху, 75,3% - Новый год. Другие праздники отмечали менее половины опрошенных: Международный женский день - 42,9%, Троицу - 37,2%, День Победы - 35%, День независимости Украины - 22%, День защитника Украины - 14,4%, День международной солидарности трудящихся - 10,8%, День Конституции - 8,2%.