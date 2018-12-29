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Супрун развенчала очередной миф об алкоголе и управлении автомобилем

Супрун развенчала очередной миф об алкоголе и управлении автомобилем
08:23 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что безопасной дозы алкоголя в крови не существует, она влияет на навыки вождения.

Безопасной концентрации алкоголя в крови не существует, поскольку он замедляет реакцию, снижает концентрацию внимания, нарушает координацию, негативно влияет на зрение. На этом отметила в.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Есть миф об алкоголе и управлении автомобилем. Он называется "Я способен / способна себя контролировать". Но дело в том, что любое количество алкоголя в крови может повлиять на навыки вождения и повышает риск попасть в аварию. Поэтому даже если надо проехать несколько метров - лучше пройдитесь пешком. Безопасной концентрации алкоголя в крови не существует ", - подчеркнула Супрун.

По ее словам, праздничный период - это время повышенного риска ДТП на дорогах, не только из-за погодных условий, но и безответственного поведения некоторых водителей.

"Безопасное вождение требует концентрации, умения быстро реагировать и принимать решения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), риск смерти в случае управления в нетрезвом состоянии растет в 17 (!) раз. Количество аварий, связанных с употреблением алкоголя, различается по странам. В странах с высоким уровнем дохода - это около 20% от всего количества, с низким и средним - от 33 до 69%. Это те аварии, которых могло бы вообще не быть", - подчеркнула она.

По ее словам, на каждого человека разное количество алкоголя имеет разное воздействие, зато эффект обычно одинаковый - страдают необходимые навыки во время управления автомобилем.

Так, по ее словам, алкоголь в организме замедляет реакцию, снижает концентрацию внимания, нарушает координацию, негативно влияет на зрение, и делает людей более авантюрными и решительными.

"Независимо от того, сколько вы выпили, садиться за руль - неверное и крайне опасное решение. Если же вы видите или знаете человека, который употреблял алкоголь и собирается управлять автомобилем, не позволяйте этого делать и не садитесь в авто с таким водителем", - добавила Супрун.

Напомним, Супрун дала рекомендации, как сделать блюда на новогодний стол более полезными и простыми, а также не провести целый день за готовкой на кухне. Напомним, ранее Ульяна Супрун развенчала очередной миф о лечении алкогольными напитками.  Чиновница уверяет, что алкоголь не стоит пить или употреблять в любом другом виде с целью профилактики или лечения каких-либо болезней. По мнению Супрун, все возможные положительные эффекты, которые содержит в себе алкоголь, в итоге перекрываются его пагубными свойствами.

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Все по теме:

Кровь, Ульяна Супрун, Безопасная доза алкоголя, Навыки вождения, Риск ДТП.
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