Погода на праздничные выходные: какие сюрпризы ждут украинцев

Новости Украины: В Украине в субботу, 29 декабря, дневная температура в некоторых областях поднимется до +6°, ожидается небольшой снег.

В Украине в субботу, 29 декабря, ожидается небольшой снег, на западе и юге - с дождем, температура днем поднимется в некоторых регионах до 6° тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"29 декабря облачно. Небольшой снег, на западе и юге страны с дождем, в Прикарпатье и в Приазовье умеренные осадки ", - говорится в сообщении.

На дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный (в восточной части - восточный), 7-12 м / с.

Температура в западной и южной части ночью около 0 °, днем 1-6 ° тепла; в Сумской, Харьковской и Луганской области ночью 7-12 ° мороза, днем 2-7 ° мороза; на остальной территории в течение суток от 4 ° мороза до 1 ° тепла.

Погода в городах Украины на 29 декабря:

Ужгород – снег и дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4

Львов – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

Ивано-Франковск – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

Тернополь – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

Черновцы – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

Хмельницкий – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

Луцк – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

Ровно – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

Житомир – снег и дождь, ночью -1...-3, днем 0...+2

Винница – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

Одесса – снег, ночью -1...+1, днем +2...+4

Николаев – снег, ночью -1...+1, днем +2...+4

Херсон – снег, ночью -1...+1, днем +2...+4

Симферополь – дождь, ночью +3...+5, днем +4...+6

Кропивницкий – снег, ночью -1...-3, днем -1...+1

Черкассы – снег, ночью -1...-3, днем -1...+1

Чернигов – пасмурно, ночью -6...-8, днем -3...-5

Сумы – пасмурно, ночью -8...-10, днем -5...-7

Полтава – пасмурно, ночью -4...-6, днем -1...-3

Днепр – пасмурно, ночью -1...-3, днем -1...+1

Запорожье – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

Донецк – снег, ночью -3...-5, днем -1...-3

Луганск – пасмурно, ночью -8...-10, днем -4...-6

Харьков – снег, ночью -8...-10, днем -6...-8

Киев – снег, ночью -2...-4, днем -1...+1

В течение 30-31 декабря сохранится облачная погода. Временами небольшой снег, на западе страны умеренный мокрый снег с дождем, только 30 января в большинстве северных и центральных областей без существенных осадков.

Погода в городах Украины на 30 декабря:

Ужгород – снег и дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4

Львов – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

Ивано-Франковск – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

Тернополь – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

Черновцы – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

Хмельницкий – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

Луцк – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

Ровно – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

Житомир – снег и дождь, ночью -1...-3, днем 0...+2

Винница – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

Одесса – пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1

Николаев – пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1

Херсон – пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1

Симферополь – пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1

Кропивницкий – снег, ночью -4...-6, днем -1...-3

Черкассы – снег, ночью -4...-6, днем -1...-3

Чернигов – снег, ночью -9...-11, днем -3...-5

Сумы – снег, ночью -11...-13, днем -5...-7

Полтава – снег, ночью -9...-11, днем -5...-7

Днепр – пасмурно, ночью -6...-8, днем -1...+1

Запорожье – пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1

Донецк – пасмурно, ночью -8...-10, днем -5...-7

Луганск – пасмурно, ночью -11...-13, днем -6...-8

Харьков –пасмурно, ночью -11...-13, днем -6...-8

Киев – снег, ночью -4...-6, днем -1...+1

На дорогах, кроме крайнего юга, гололедица. Ветер южный, на юге и востоке северо-восточный, 5-10 м / с. Температура в западной части и южных областях ночью и днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла (в Карпатах 2-7 ° мороза); в восточных областях и на севере Левобережья ночью 30 декабря 9-14 ° мороза, 31 декабря 6-11 ° мороза, днем 4-9 ° мороза; на остальной территории ночью 3-8 ° мороза, днем 0-5 ° мороза.

Погода 31 декабря

В Крыму небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью около 0 °, днем 1-6 ° тепла.

Погода 1 января

В первый день нового года, 1 января, в Украине без осадков, лишь в западных и северных областях местами небольшой снег, 2 января снег, днем с дождем.

Температура ночью 1-7 ° мороза, на Левобережье местами 7-13 ° мороза; днем от 3 ° мороза до 3 ° тепла (1 января в центральных и восточных областях 2-8 ° мороза).

В течение 3-4 января синоптики ожидают временами небольшой снег, а 5-7 января преимущественно без осадков. Температура ночью 3 января 3-9 ° мороза, днем 0-6 ° мороза, 4-7 января ночью 8-14 ° мороза, днем 4-10 ° мороза.

Как прогнозирует Укргидрометцентр, погода в Украине в январе будет не слишком морозной. Так, средняя месячная температура воздуха составит от 0 до -4 градусов, в Крыму – до +3. Отметим, что такие показатели на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений. Кроме того, в январе в Украине выпадет 27-55 миллиметров осадков, на Закарпатье – 64-81 миллиметр, в горах Крыма – до 124 миллиметров, что в пределах средних многолетних значений. В Укргодрометцентре также сообщили, что самой холодной температурой января в предыдущие годы была отметка -37 градусов, а самой теплой – +21 градус.