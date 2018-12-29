Опрос: 58% украинцев поддерживают вступление в ЕС

Новости Украины: Опрос показал сколько украинцев готовы проголосовать за вступление в ЕС и НАТО

Большинство граждан Украины поддерживают вступление в ЕС и НАТО. В то же время почти 65% опрошенных негативно относятся к России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социс", проведенного с 8 по 18 декабря 2018 года.

Так, по данным опроса, если бы в ближайшее время состоялся референдум по поводу вступления Украины в Европейский Союз, то 58,3% респондентов проголосовали бы "за", 21,6% - против, 8,1% - не принимали бы участия в референдуме, 12% - отказались отвечать или ответили "не знаю".

Кроме того, если бы в ближайшее время состоялся референдум по поводу вступления Украины в НАТО, то 45,5% проголосовали бы "за", 29,4% - против, 8,5% - не принимали бы участия в референдуме, 16,6% - отказались отвечать или ответили "не знаю".

Также социологи поставили вопрос об отношении к некоторым странам, на который 84,1% респондентов ответили, что очень положительно / скорее положительно относятся к Германии и Беларуси, 82,1% - положительно относятся к Грузии, 81,8% - к Польше, 72 , 7% - к США.

Вместе с тем к России, согласно результатам исследования, положительно относятся 25,2% граждан Украины, а 64,4% - отрицательно, 10,5% респондентов отказались ответить на этот вопрос.

Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов.