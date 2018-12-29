Епифаний заверил, что Филарет будет и дальше совершать богослужения

Новости Украины: Патриарх Филарет продолжит служить во Владимирском соборе.

Патриарх Филарет продолжит служение украинской церкви во Владимирском соборе, а предстоятель независимой поместной украинской церкви митрополит Епифаний - в Михайловском Златоверхом соборе.

Об этом митрополит Киевский и всея Украины рассказал в интервью телеканалу Прямой.

"Святейший патриарх Филарет и в дальнейшем будет совершать свое богослужение во Владимирском кафедральном соборе, также его резиденцией будет помещение на улице Пушкинской. Моим кафедральным собором будет Михайловский Златоверхий собор. Здесь никаких изменений особых происходить не будет", - сказал митрополит.

Он в очередной раз подчеркнул, что патриарх Филарет был и остается духовным лидером украинской нации и планирует помогать Епифанию в управлении церковью.

Как сообщалось, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания. Именно ему передадут Томос об автокефалии Православной церкви Украины 6 января в Стамбуле.