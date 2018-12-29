Скачать
Суббота, 29.12.2018
Епифаний сообщил, в каком случае Рождество перенесут на 25 декабря
Епифаний сообщил, в каком случае Рождество перенесут на 25 декабря
Смерть детей на границе США: Трамп опять обвинил демократов
Смерть детей на границе США: Трамп опять обвинил демократов
Усик объяснил, почему не выражается на украинском и пообещал исправиться
Усик объяснил, почему не выражается на украинском и пообещал исправиться
Короткие поздравления с Новым годом 2019 в стихах, красивые открытки со свинками
Короткие поздравления с Новым годом 2019 в стихах, красивые открытки со свинками

Епифаний заверил, что Филарет будет и дальше совершать богослужения

Епифаний заверил, что Филарет будет и дальше совершать богослужения
20:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Патриарх Филарет продолжит служить во Владимирском соборе.

Патриарх Филарет продолжит служение украинской церкви во Владимирском соборе, а предстоятель независимой поместной украинской церкви митрополит Епифаний - в Михайловском Златоверхом соборе.

Об этом митрополит Киевский и всея Украины рассказал в интервью телеканалу Прямой.

"Святейший патриарх Филарет и в дальнейшем будет совершать свое богослужение во Владимирском кафедральном соборе, также его резиденцией будет помещение на улице Пушкинской. Моим кафедральным собором будет Михайловский Златоверхий собор. Здесь никаких изменений особых происходить не будет", - сказал митрополит.

Он в очередной раз подчеркнул, что патриарх Филарет был и остается духовным лидером украинской нации и планирует помогать Епифанию в управлении церковью.

Как сообщалось, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания. Именно ему передадут Томос об автокефалии Православной церкви Украины 6 января в Стамбуле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Филарет, Богослужения, Епифаний, ПЦУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Онкологи подсказали, как распознать рак мозга на первой стадии
03 Короткие поздравления с Новым годом 2019 в стихах, красивые открытки со свинками
04 Гройсман: Мы сегодня добываем 20 млрд кубов газа, потребляем - 33
05 Биатлон. Сегодня Джима и Прима представят Украину на Рождественской гонке-2018
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на праздничные выходные: какие сюрпризы ждут украинцев
Погода на праздничные выходные
Австрия обложит налогом Facebook и Amazon
Австрия обложит налогом Facebook и Amazon
Хуситы передали Ходейду правительству Йемена
Хуситы передали Ходейду правительству Йемена
Медики назвали самые полезные продукты, содержащие кальций
Медики назвали самые полезные продукты, содержащие кальций
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь