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Патриарший статус ПЦУ: Епифаний рассказал, когда этот вопрос станет актуальным

Патриарший статус ПЦУ: Епифаний рассказал, когда этот вопрос станет актуальным
21:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: По словам Епифания, предоставление ПЦУ патриаршего статуса пока не неактуально.

Предоставление Православной церкви Украины патриаршего статуса пока неактуально, но со временем это обязательно произойдет.

Такое убеждение выразил предстоятель независимой поместной церкви митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью телеканалу Прямой.

"Конечно, на первом этапе становления нашей православной церкви мы будем иметь статус митрополии. Это тоже как некое условие, через которое прошли все другие православные церкви. Почти ни одна из поместных церквей сразу не получила патриаршего статуса. Это сейчас, возможно неактуально, но со временем, когда мы станем большой сильной единой церковью в Украине, то это станет очень актуальным вопросом. А сейчас мы должны пройти этот этап становления и признания нашего автокефального статуса другими поместными православными церквями", - сказал митрополит.

Он подчеркнул, что украинская церковь никоим образом в правах не ограничена.

"Что здесь главное? Мы становимся независимой автокефальной поместной православной церковью. Мы получаем место в диптихе почетных, последнее, 15-е место среди православных церквей. То есть, имя предстоятеля этой независимой церкви будут поминать другие предстоятели православных церквей", - объяснил он.

Как сообщалось, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который избрал её предстоятелем митрополита Епифания. Именно ему передадут Томос об автокефалии Православной церкви Украины 6 января в Стамбуле.

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Автокефалия, Томос, Епифаний, ПЦУ.
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