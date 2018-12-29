Главы ПЦУ и УГКЦ договорились о разработке дорожной карты углубления отношений

Новости Украины: Митрополит Епифаний и глава УГКЦ разработают дорожную карту.

Предстоятель поместной украинской церкви митрополит Епифаний и глава УГКЦ Святослав уже провели встречу и договорились разработать дорожную карту углубления отношений двух церквей в разных сферах.

Об этом митрополит Епифаний рассказал в интервью телеканалу "Прямий".

"Мы очертили определенный путь будущего нашего сотрудничества и в дальнейшем будем искать те точки соприкосновения, которые будут нас объединять. Это - в сфере духовного образования, в других сферах нашего бытия. Будут созданы соответствующие комиссии со стороны нашей православной церкви и со стороны греко-католической церкви, и вместе разработаем дорожную карту дальнейшего сотрудничества", - сказал Епифаний.

Он подчеркнул, что УГКЦ и УПЦ КП всегда имели общую цель - работать ради развития украинского государства, и это является неизменным стремлением.

Как сообщалось, глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) обратился к предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию. Он написал, что от имени своей церкви протягивает руку Епифанию и всем православным братьям и предлагает начать вместе путь к единству.

Как сообщалось, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания. Именно ему передадут Томос об автокефалии Православной церкви Украины 6 января в Стамбуле.