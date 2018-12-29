Сенцов и Карпюк получили электронные письма из Украины

Новости Украины: Более 50 украинцев - политзаключенных Кремля, удерживаются в тюрьмах РФ.

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко получила из российских тюрем подтверждение, что ее электронные письма переданы политзаключенным Олегу Сенцову, Николаю Карпюку и Игорю Кияшко. Об этом Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

"Олег Сенцов, Николай Карпюк и Игорь Кияшко получили мои электронные письма со словами поддержки от всех украинцев. Словами благодарности за их мужество и веру, что они будут дома", - написала Геращенко.

Она уточнила, что сегодня получила сообщение из Лабытнанги, где удерживают Сенцова, из "Владимирского централа", где удерживают Карпюка, и из тюрьмы в Нижнем Новгороде, где удерживают Кияшко, сообщения от администрации этих тюремных учреждений, что письма "прошли цензуру и вручены адресату 29 декабря".

«К сожалению, электронные письма не доставлены 3 нашим морякам, которых до сих пор удерживают в «Матросской тишине». Оттуда пришло следующее: «Задерживается (письмо - ред.) в связи с следственными действиями или по причинам, связанным с внутренним распорядком учреждения", - добавила Геращенко.

Она отметила, что как минимум 55 украинцев - политзаключенных Кремля, удерживаются в тюрьмах РФ. "Всем им мы написали открытки и отправили по почте. ... Я надеюсь, что всем политзаключенным в РФ придут открытки и письма по почте", - написала Геращенко.

В августе 2015 года украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В феврале 2016 года его этапировали в Якутию, а с ноября 2017-го Сенцов находится в исправительной колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

26 мая 2016 года чеченский суд приговорил Николая Карпюка к 22,5 года заключения. Его обвинили в убийстве российских военных в Грозном в 1994-95 годах. В то же время, стороной обвинения не было предоставлено никаких доказательств того, что Карпюк находился в Чечне в этот период.

В декабре 2018 года в российском Нижнем Новгороде областной суд приговорил украинского адвоката Игоря Кияшко к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже и попытке контрабанды военного оборудования.