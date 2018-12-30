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Госпогранслужба за год получили международной помощи на 190 миллионов

Госпогранслужба за год получили международной помощи на 190 миллионов
01:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Пограничники принимают участие в 10-ти операциях агентства по охране внешних границ.

Госпогранслужба получила международную помощь на 190 миллионов гривень. Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

“В 2018 году Госпогранслужба получила международную помощь на 190 миллионов гривень, реализовала 23 проекта с правительствами США, Канады, Норвегии, Германии”, - говорится в сообщении.

ГПСУ развивается по стандартам ЕС, в частности, привлечена к проекту TWINNING по развитию ведомства: почти 600 пограничников получили евросертификаты по проверке документов и идентификации угнанных авто.

Пограничники принимают участие в 10-ти операциях агентства по охране внешних границ ЕС Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, в оперативном сотрудничестве по противодействию международной преступности со структурами Италии, Франции, Великобритании, Испании. Осуществляют совместное патрулирование с пограничниками Молдовы, Румынии, Венгрии, Словакии, Польши.

Кроме того ведомство развивается по стандартам НАТО — пограничники принимают участие в международных военных учениях Sea Breeze, Riverine, Rapid Trident.

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Пограничники, Госпогранслужба, ГПСУ, Международная помощь.
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