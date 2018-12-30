Погода на Новый год: к каким сюрпризам готовится украинцам

В воскресенье, 30 декабря, на западе, юге на юго-востоке Украины ожидаются осадки - дождь, снег и мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Температура будет колебаться от +1...+3 в западных областях до -4...-6 на северо-востоке, ночью на западе от 0 до +3, в центре -1...-4, на севере и востоке от -5...-7 до -10 градусов, в южных областях -1...+2 градуса.
29-31 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется умеренная снеголавинная опасность 2 уровня, в горах Львовской области - снеголавинная опасность 1 уровня.
Погода в городах Украины на 30 декабря:
В течение 31 декабря-1 января сохранится облачная погода. В западных, Житомирской и Киевской областях, 31 декабря и в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и Крыму небольшой снег (на западе и в Крыму с дождем); на остальной территории без существенных осадков.
Погода в городах Украины на 31 декабря:
В западной части страны местами туман. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; днем 1 января в западных и северных областях юго-западный, 7-12 м/с, на западе местами порывы 15-20 м/с.
Температура в западных, Житомирской, Винницкой, на юге Одесской области и в Крыму ночью и днем около 0°; в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях ночью 7-12°, днем 3-8° мороза; на остальной территории ночью 2-7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.
Погода 1 января
В январе средняя месячная температура составит от нуля до 4 градусов мороза, что на полтора-два градуса теплее показателей многолетних наблюдений. Такой прогноз на первый месяц 2019 года, сообщает Укргидрометцентр.
"Средняя месячная температура предполагается 0-4° мороза, в Крыму до 3° тепла, на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений", - говорится в прогнозе по данным УкрГМЦ, УкрНИГМИ и мировых центров погоды.
Относительно осадков, то их количество в январе будет в пределах средних многолетних значений - 27-55 мм, на Закарпатье 64-81 мм, в горах Крыма до 124 мм.
Как отметили в Укргидрометцентре, по многолетним наблюдениям средняя месячная температура воздуха в январе составляет 1-6° мороза, в Карпатах, на востоке и северо-востоке Украины 7-8° мороза.
Абсолютный минимум январской температуры 23-37° мороза, в отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областей и в Карпатах 38-39° мороза, Черкасской и Луганской областей до 42°, на побережье Крыма местами 13-22° мороза. Абсолютный максимум температуры 7-14° тепла, на Прикарпатье, в южной половине Украины до 15-18°, в Крыму до 21°. Среднее месячное количество осадков 27-56 мм, на Закарпатье, в Карпатах до 57-155 мм.
Наибольшая высота снежного покрова обычно наблюдается в третьей декаде января и составляет в среднем 8-15 см, на северо-востоке страны 20-27 см; на юге Украины снежный покров неустойчив.