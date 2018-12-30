Погода на Новый год: к каким сюрпризам готовится украинцам

Новости Украины: По прогнозам Укргидрометцентра, украинцев на Новый год 31 декабря-1 января ожидает облачная погода.

В воскресенье, 30 декабря, на западе, юге на юго-востоке Украины ожидаются осадки - дождь, снег и мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура будет колебаться от +1...+3 в западных областях до -4...-6 на северо-востоке, ночью на западе от 0 до +3, в центре -1...-4, на севере и востоке от -5...-7 до -10 градусов, в южных областях -1...+2 градуса.

29-31 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется умеренная снеголавинная опасность 2 уровня, в горах Львовской области - снеголавинная опасность 1 уровня.

Погода в городах Украины на 30 декабря:

Ужгород – снег и дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4

Львов – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

Ивано-Франковск – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

Тернополь – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

Черновцы – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

Хмельницкий – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

Луцк – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

Ровно – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

Житомир – снег и дождь, ночью -1...-3, днем 0...+2

Винница – снег и дождь, ночью и днем -1...+1

Одесса – пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1

Николаев – пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1

Херсон – пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1

Симферополь – пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1

Кропивницкий – снег, ночью -4...-6, днем -1...-3

Черкассы – снег, ночью -4...-6, днем -1...-3

Чернигов – снег, ночью -9...-11, днем -3...-5

Сумы – снег, ночью -11...-13, днем -5...-7

Полтава – снег, ночью -9...-11, днем -5...-7

Днепр – пасмурно, ночью -6...-8, днем -1...+1

Запорожье – пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1

Донецк – пасмурно, ночью -8...-10, днем -5...-7

Луганск – пасмурно, ночью -11...-13, днем -6...-8

Харьков –пасмурно, ночью -11...-13, днем -6...-8

Киев – снег, ночью -4...-6, днем -1...+1

В течение 31 декабря-1 января сохранится облачная погода. В западных, Житомирской и Киевской областях, 31 декабря и в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и Крыму небольшой снег (на западе и в Крыму с дождем); на остальной территории без существенных осадков.

Погода в городах Украины на 31 декабря:

Ужгород – снег и дождь, ночью 0...-2, днем +2...+4

Львов – снег и дождь, ночью 0...-2, днем 0...+2

Ивано-Франковск – снег и дождь, ночью 0...-2, днем 0...+2

Тернополь – снег и дождь, ночью 0...-2, днем 0...+2

Черновцы – без осадков, ночью 0...-2, днем 0...+2

Хмельницкий – снег и дождь, ночью 0...-2, днем 0...+2

Луцк – снег и дождь, ночью 0...-2, днем 0...+2

Ровно – снег и дождь, ночью 0...-2, днем 0...+2

Житомир – снег, ночью 0...-2, днем 0...+2

Винница – снег, ночью 0...-2, днем 0...+2

Одесса – без осадков, ночью 0...-2, днем 0...+2

Николаев – без осадков, ночью -2...-4, днем -1...+1

Херсон – без осадков, ночью -1...-3, днем -1...+1

Симферополь – снег с дождем, ночью 0...-2, днем +2...+4

Кропивницкий – без осадков, ночью -5...-7, днем -1...-3

Черкассы – без осадков, ночью -5...-7, днем -1...-3

Чернигов – пасмурно, ночью -6...-8, днем -2...-4

Сумы – солнечно, ночью -9...-11, днем -4...-6

Полтава – ясно, ночью -7...-9, днем -3...-5

Днепр – без осадков, ночью -6...-8, днем -2...-4

Запорожье – снег, ночью -3...-5, днем 0...-2

Донецк – снег, ночью -5...-7, днем -2...-4

Луганск – снег, ночью -9...-11, днем -4...-6

Харьков – ясно, ночью -9...-11, днем -4...-6

Киев – снег, ночью -3...-5, днем -1...+1

В западной части страны местами туман. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; днем 1 января в западных и северных областях юго-западный, 7-12 м/с, на западе местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных, Житомирской, Винницкой, на юге Одесской области и в Крыму ночью и днем около 0°; в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях ночью 7-12°, днем 3-8° мороза; на остальной территории ночью 2-7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

Погода 1 января

В январе средняя месячная температура составит от нуля до 4 градусов мороза, что на полтора-два градуса теплее показателей многолетних наблюдений. Такой прогноз на первый месяц 2019 года, сообщает Укргидрометцентр.

"Средняя месячная температура предполагается 0-4° мороза, в Крыму до 3° тепла, на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений", - говорится в прогнозе по данным УкрГМЦ, УкрНИГМИ и мировых центров погоды.

Относительно осадков, то их количество в январе будет в пределах средних многолетних значений - 27-55 мм, на Закарпатье 64-81 мм, в горах Крыма до 124 мм.

Как отметили в Укргидрометцентре, по многолетним наблюдениям средняя месячная температура воздуха в январе составляет 1-6° мороза, в Карпатах, на востоке и северо-востоке Украины 7-8° мороза.

Абсолютный минимум январской температуры 23-37° мороза, в отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областей и в Карпатах 38-39° мороза, Черкасской и Луганской областей до 42°, на побережье Крыма местами 13-22° мороза. Абсолютный максимум температуры 7-14° тепла, на Прикарпатье, в южной половине Украины до 15-18°, в Крыму до 21°. Среднее месячное количество осадков 27-56 мм, на Закарпатье, в Карпатах до 57-155 мм.

Наибольшая высота снежного покрова обычно наблюдается в третьей декаде января и составляет в среднем 8-15 см, на северо-востоке страны 20-27 см; на юге Украины снежный покров неустойчив.