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Воскресенье, 30.12.2018
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Погода на Новый год: к каким сюрпризам готовится украинцам

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Погода на Новый год: к каким сюрпризам готовится украинцам
08:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: По прогнозам Укргидрометцентра, украинцев на Новый год 31 декабря-1 января ожидает облачная погода.

В воскресенье, 30 декабря, на западе, юге на юго-востоке Украины ожидаются осадки - дождь, снег и мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура будет колебаться от +1...+3 в западных областях до -4...-6 на северо-востоке, ночью на западе от 0 до +3, в центре -1...-4, на севере и востоке от -5...-7 до -10 градусов, в южных областях -1...+2 градуса.

29-31 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется умеренная снеголавинная опасность 2 уровня, в горах Львовской области - снеголавинная опасность 1 уровня.

 

Погода в городах Украины на 30 декабря:

  • Ужгород – снег и дождь, ночью -1...+1, днем +2...+4
  • Львов – снег и дождь, ночью и днем -1...+1
  • Ивано-Франковск – снег и дождь, ночью и днем -1...+1
  • Тернополь –  снег и дождь, ночью и днем -1...+1
  • Черновцы – снег и дождь, ночью и днем -1...+1
  • Хмельницкий –  снег и дождь, ночью и днем -1...+1
  • Луцк –  снег и дождь, ночью и днем -1...+1
  • Ровно –   снег и дождь, ночью и днем -1...+1
  • Житомир – снег и дождь, ночью -1...-3, днем 0...+2
  • Винница – снег и дождь, ночью и днем -1...+1
  • Одесса –  пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1
  • Николаев –   пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1
  • Херсон –  пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1
  • Симферополь – пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1
  • Кропивницкий – снег, ночью -4...-6, днем -1...-3
  • Черкассы – снег, ночью -4...-6, днем -1...-3
  • Чернигов – снег, ночью -9...-11, днем -3...-5
  • Сумы – снег, ночью -11...-13, днем -5...-7
  • Полтава – снег, ночью -9...-11, днем -5...-7
  • Днепр – пасмурно, ночью -6...-8, днем -1...+1
  • Запорожье – пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1
  • Донецк –  пасмурно, ночью -8...-10, днем -5...-7
  • Луганск – пасмурно, ночью -11...-13, днем -6...-8
  • Харьков –пасмурно, ночью -11...-13, днем -6...-8
  • Киев – снег, ночью -4...-6, днем -1...+1

В течение 31 декабря-1 января сохранится облачная погода. В западных, Житомирской и Киевской областях, 31 декабря и в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и Крыму небольшой снег (на западе и в Крыму с дождем); на остальной территории без существенных осадков.

 

 

Погода в городах Украины на 31 декабря:

  • Ужгород – снег и дождь, ночью 0...-2, днем +2...+4
  • Львов – снег и дождь, ночью 0...-2, днем 0...+2
  • Ивано-Франковск – снег и дождь, ночью 0...-2, днем 0...+2
  • Тернополь –  снег и дождь,  ночью 0...-2, днем 0...+2
  • Черновцы – без осадков,  ночью 0...-2, днем 0...+2
  • Хмельницкий –  снег и дождь,  ночью 0...-2, днем 0...+2
  • Луцк –  снег и дождь,  ночью 0...-2, днем 0...+2
  • Ровно –   снег и дождь,  ночью 0...-2, днем 0...+2
  • Житомир – снег,  ночью 0...-2, днем 0...+2
  • Винница – снег,  ночью 0...-2, днем 0...+2
  • Одесса –  без осадков,  ночью 0...-2, днем 0...+2
  • Николаев –   без осадков, ночью -2...-4, днем -1...+1
  • Херсон –  без осадков, ночью -1...-3, днем -1...+1
  • Симферополь – снег с дождем, ночью 0...-2, днем +2...+4
  • Кропивницкий – без осадков, ночью -5...-7, днем -1...-3
  • Черкассы – без осадков, ночью -5...-7, днем -1...-3
  • Чернигов – пасмурно, ночью -6...-8, днем -2...-4
  • Сумы – солнечно, ночью -9...-11, днем -4...-6
  • Полтава – ясно, ночью -7...-9, днем -3...-5
  • Днепр – без осадков, ночью -6...-8, днем -2...-4
  • Запорожье – снег, ночью -3...-5, днем 0...-2
  • Донецк –  снег, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Луганск – снег, ночью -9...-11, днем -4...-6
  • Харьков – ясно, ночью -9...-11, днем -4...-6
  • Киев – снег, ночью -3...-5, днем -1...+1

В западной части страны местами туман. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; днем 1 января в западных и северных областях юго-западный, 7-12 м/с, на западе местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных, Житомирской, Винницкой, на юге Одесской области и в Крыму ночью и днем около 0°; в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях ночью 7-12°, днем 3-8° мороза; на остальной территории ночью 2-7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

Погода 1 января

В январе средняя месячная температура составит от нуля до 4 градусов мороза, что на полтора-два градуса теплее показателей многолетних наблюдений. Такой прогноз на первый месяц 2019 года, сообщает Укргидрометцентр.

"Средняя месячная температура предполагается 0-4° мороза, в Крыму до 3° тепла, на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений", - говорится в прогнозе по данным УкрГМЦ, УкрНИГМИ и мировых центров погоды.

Относительно осадков, то их количество в январе будет в пределах средних многолетних значений - 27-55 мм, на Закарпатье 64-81 мм, в горах Крыма до 124 мм.

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Как отметили в Укргидрометцентре, по многолетним наблюдениям средняя месячная температура воздуха в январе составляет 1-6° мороза, в Карпатах, на востоке и северо-востоке Украины 7-8° мороза.

Абсолютный минимум январской температуры 23-37° мороза, в отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областей и в Карпатах 38-39° мороза, Черкасской и Луганской областей до 42°, на побережье Крыма местами 13-22° мороза. Абсолютный максимум температуры 7-14° тепла, на Прикарпатье, в южной половине Украины до 15-18°, в Крыму до 21°. Среднее месячное количество осадков 27-56 мм, на Закарпатье, в Карпатах до 57-155 мм.

Наибольшая высота снежного покрова обычно наблюдается в третьей декаде января и составляет в среднем 8-15 см, на северо-востоке страны 20-27 см; на юге Украины снежный покров неустойчив.

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