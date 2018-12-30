Слободян: "Стена" РФ в оккупированном Крыму возведена с неисправностями

Новости Украины: Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян отметил, что построенная РФ "стена" на админгранице с оккупированным Крымом не работает надлежащим образом.

Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что построенная Россией "стена" на админгранице с оккупированным Крымом построена с откровенно неисправными элементами, а следовательно, не работает надлежащим образом. Об этом пресс-секретарь ГПСУ написал в Facebook.

Слободян отметил, что изначально выполнить работы РФ планировала за три месяца, но проект растянулся на два года.

"Директора АО НПК "Дедал" Игоря Сушко (предприятие, занимавшееся разработкой и установкой технических элементов системы) были задержаны сотрудниками ФСБ РФ при попытке дать взятку в 2,5 миллионов рублей руководству ПУ ФСБ РФ по РК за подписание приемных актов на откровенно неисправные элементы созданной супер-системы. То есть, система НЕИСПРАВНА и так как нужно - не работает", - утверждает представитель ГПСУ.

Он также пояснил, что "стена" состоит исключительно из заградительного забора и системы визуального и дистанционного контроля.

"При этом так, россияне возвели во временно оккупированном Крыму 50 (!) км заграждений стоимостью около 2,9 млн. Долларов. То есть, средняя стоимость 1 км работ с учетом колебания курса доллара составила около 60 тыс.долл. (Не 48 !). Да, именно 50 км, потому что так было прописано в техническом задании", - пояснил Слободян.

Он также объяснил, чем украинская система выгодно отличается от российской.

"В целом нужно возвести около 1360 км системы контролируемого участка границы с РФ, 450 км - с центральной частью украинско-молдовской границы, админграница ВОТ с Крымом и еще 409 км границы временно неконтролируемого участка в пределах Донецкой и Луганской областей. В целом - более 2250 км. На все это проектом предусмотрено 4 млрд. 16 млн. Гривень. Из них около 3,3 млрд. - на ВСЕ работы и еще более 900 млн. - Госгеокадастра на сопутствующие услуги. То есть, стоимость одного км составляет около 1,5 млн. грн., или около 52 тыс.долл. При этом стоит понимать, что украинская система включает не только заградительный забор с системой визуального наблюдения, но и инженерные сооружения (ров, вал, рокатную дорогу), фортификационные сооружения и элементы боевого и технического прикрытия", - пояснил Олег Слободян.

Сегодня, по его словам, проект профинансирован на 1,3 млрд.грн.

"То есть, 30% от запланированного. Это - более 400 км обустроенной границы. Не 60-т (!!!) за два года. А 400 за три", - подытожил он.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 29 декабря подписал закон "О прилегающей зоне Украины", который в два раза расширяет зону украинского контроля в Черном море. Закон гармонизирует морское законодательство Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств-участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Также закон направлен на предупреждение совершения контрабандных операций и нелегальных судозаходов в закрытые порты временно оккупированных территорий Украины.