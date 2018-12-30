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Аваков рассказал, какие страны смогут посещать украинцы без загранпаспорта

Аваков рассказал, какие страны смогут посещать украинцы без загранпаспорта
16:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Арсен Аваков заявил, что в украинцы скоро смогут беспрепятственно ехать в Грузию, Турцию и Катар по внутренним ID-картам.

По внутренним ID-картами в ближайшее время можно будет посещать страны Балтии. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает на своей странице в сети Фейсбук пресс-служба Министерства внутренних дел.

"В Украине уже выдано более 5 млн ID-карт. Да, есть сложности переходного периода — на местах в ЖЭКах, не хватает кардридеров, и человек вынужден носить с собой дополнительную бумажку с пропиской. Но мы сейчас решаем через Кабмин, чтобы обязать ЖЭКи на местах иметь устройства для считывания информации. Но зато вы можете за ID-картой посещать без загранпаспорта Турцию, Грузию и Катар, а в ближайшее время к этому перечню добавятся и страны Прибалтики", — рассказал Аваков.

Аваков заявил о готовности обеспечить безопасность всем кандидатам в президенты

Как известно, введение паспорта в форме карточки в Украине началось в январе 2016 года, и к этому времени новые паспорта выдаются только в случае обмена паспорта взамен утраченного или похищенного, а также лицам, достигшим 14-летнего возраста и оформляющим паспорт впервые.

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Все по теме:

Турция, Катар, Грузия, Арсен Аваков, Министр внутренних дел, Министерство внутренних дел, МВС.
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