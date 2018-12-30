Полторак рассказал о формах обеспечения военных жильем

Военнослужащие, которые сегодня проходят службу, будут обеспечены жильем по двум формам. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак во время рабочей поездки на Львовщину, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
"Первая — это служебное "штатно-должностное" жилье, строительство которого продолжается по всей стране. Вчера в Чугуеве 92-й бригаде мы вручили уже не просто квартиры, а целых два дома. В следующем году планируем сдать столько же, в том числе общежития для сержантов. Фактически, 92 бригада станет первым подразделением в Вооруженных Силах Украины, который будет полностью обеспечен жильем", — сообщил Полторак.
По словам министра обороны, второй способ решения жилищной проблемы будет заключаться в возможности получать компенсацию от государства за поднаем жилья военнослужащими.
"При этом порядок оформления документов станет максимально упрощенным. Нужно будет предоставить всего три справки, а именно: рапорт на получение компенсации, справку о составе семьи и справку об отсутствии жилья", — сообщил Степан Полторак.
По его словам, если раньше эта процедура длилась долго, и право на денежную компенсацию имели исключительно офицеры, сейчас такое право будет предоставляться также военнослужащим-контрактникам.