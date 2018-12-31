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Захват украинских моряков: Украина подаст заявление в ЕСПЧ

Захват украинских моряков: Украина подаст заявление в ЕСПЧ
01:04 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Украина подаст заявление в ЕСПЧ против России из-за захвата украинских моряков.

Украина 7 января подаст полноценную междугосударственное заявление в Европейский суд по правам человека с требованием освобождения захваченных Россией украинских моряков.

Об этом сообщил заместитель Министра юстиции Украины - Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина, пишет РБК-Украина.

По его словам, Украина успевает подать заявление.

"Нужно подать заявление до 7-го, вот 7 января и подадим. Заявление касается исполнения или неисполнения обязанностей, согласно Европейской конвенции. То есть, придерживается Россия прав человека, которые предусмотрены в конвенции или нет. Требование будет признать, что Россия нарушает конвенцию, удерживая моряков", - сообщил Лещина.

По его словам, формой исполнения положительного решения ЕСПЧ будет освобождение моряков.

"Если решение будет в пользу Украины, формой выполнения решения будет освобождение моряков. Но я не знаю, напишет Европейский суд прямо в решении, что в качестве отдельных мероприятий индивидуального характера освободить их непосредственно. Мы будем это требовать, но насколько это возможно на практике? Сегодня таких случаев еще не было, чтобы суд так прямо писал. Но мы надеемся", - добавил он.

Как сообщалось ранее, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

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Россия, ЕСПЧ, Иван Лещина, Захваченные моряки.
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