Иностранные послы рассказали, что им больше всего нравится и раздражает в Украине

Новости Украины: Иностранные дипломаты назвали главные достояния и беды в Украине.

Стремление украинцев к реформам и решительность гражданского общества иностранные дипломаты считают одним из наиболее впечатляющих достоинств Украины.

Такое мнение журналу Новое Время выразили послы Норвегии, Швеции, США, Германии, Франции, Австрии и Израиля в Украине, сообщает nv.ua.

НВ задал по пять одинаковых вопросов послам семи стран, ответив на которые, они представили собственное видение своей родины и Украины.

Все они независимо друг от друга схожим образом ответили на вопрос о том, что им больше всего нравится в Украине – и что их раздражает в нашей стране.

Уле Терье Хорпестад, посол Норвегии в Украине сказал, что больше всего в Украине ему импонируют люди.

"Мне больше всего нравятся люди. Украинцы очень гостеприимные и теплые люди, эмоциональные. Это люди, которые любят свободу и независимость и очень открытые. У нас много общего. Я узнаю многие чувства в украинской душе, которые мы тоже испытываем в Норвегии. Любовь к природе, любовь к своей нации, к языку, к своим традициям и культуре – вот то, что нас объединяет. Раздражают, прежде всего, пробки в Киеве и некоторые украинские дороги, хотя там и есть некий прогресс", - рассказал Хорпестад.

Гермине Поппеллер, посол Австрии в Украине солидарна с коллегой из Норвегии, также поставив на первое место качества украинцев.

"В Украине фантастические люди. Я встречала здесь очень креативных личностей, которые реально двигают страну вперед. Их здесь, наверное, даже больше, чем в Австрии. Австрия – тихая, состоявшаяся страна. В Украине же кипят перемены", - утверждает она.

Среди недостатков так же названы дороги.

"Мне нравится, что Украина очень разнообразна географически. Здесь есть Карпаты, есть равнины, есть моря. Вокруг множество мест, куда можно поехать. Конечно, если бы украинские дороги были получше качеством, было бы совсем замечательно. Надеюсь, за следующие десять лет вы улучшите дорожную инфраструктуру и страна станет более привлекательной для туристов. У вас же есть что предложить миру. Я вот недавно отдыхала в Карпатах, и все было хорошо, но тамошние дороги и инфраструктура – это головная боль. Так что смелее инвестируйте в дороги", - резюмировала дипломат.

Джоэл Лион, посол Израиля в Украине был краток.

"Мне нравятся здесь люди, пытающиеся построить здесь нормальную жизнь, и мне нравятся реформы, которые они проводят. А раздражает то, что у меня не хватает времени посмотреть Украину", - сказал он.

Эрнст Райхель, посол Германии в Украине также ошеломлен людьми — с одной стороны противостоящими вызовам, с другой — манипуляторами, пытающимися обогатиться за счет других.

"Люди. Я впечатлен разумными и решительными людьми в вашей стране, имеющими идеалы, которые оказывают сопротивление большим вызовам. Революция достоинства была победой этих людей. Тем не менее я разочарован тем, как некоторые люди пытаются обогатиться за счет тех, кто слабее, или за счет общественности и проводят политику манипуляций в свою пользу", - говорит посол.

Мари Йованович, посол США в Украине, обожает путешествовать.

"Я обожаю путешествовать по Украине. Мое последнее путешествие было в Бердянск как раз перед недавней российской агрессией. Я встретилась с моряками, которые защищают Украину. Мне организовали прогулку на катере Гюрза. Поездка в Станицу Луганскую была особенно трогательной. Я говорила с украинцами, которые живут в зоне конфликта, и поняла, как им сложно проходить пропускные пункты. Но глядя на этих людей, я увидела, насколько украинцы оптимистичны", - утверждает она. Дипломат уверена, что перво-наперво стране нужно окончание войны.

"И сейчас я скажу, что мне не нравится в Украине. Это когда Россия продолжает воевать против Украины на Донбассе. Это неправильно, что страдает гражданское население", - сказала Йованович.

Мартину Хагстрему, послу Швеции в Украине, больше всего нравится креативность украинцев.

"Больше всего мне, пожалуй, нравится встречать активных людей, которые меняют к лучшему свои города, – причем их много как в Киеве, так и за его пределами. Так, в Ивано-Франковске старый завод Промприлад переоборудовали в Центр гражданского общества, культуры и социально ответственного бизнеса. В Херсоне я посетил похожий проект, Urban сад. Что касается второй половины вопроса, я не вижу смысла в том, чтобы раздражаться. Безусловно, в Украине, как и в любой другой стране, есть вызовы. И мы здесь в том числе для того, чтобы вместе с нашими партнерами из правительства и гражданского общества работать над ними", - признался он.

Изабель Дюмон, посол Франции в Украине, отметила в украинцах "юность и энергию".

"Мне очень нравится в украинцах та юность и энергия, которая у вас есть. Не только в больших городах, но даже в маленьких населенных пунктах по всей стране. Люди готовы создавать, работать, творить. Очень жаль, если некоторая часть этих молодых людей покинет страну, а тревожные знаки этого есть. Из того, что раздражает, пожалуй, только ваши дороги, но они раздражают и знакомых мне украинцев", - резюмировала Дюмон.