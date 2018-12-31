Погода в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, где ожидать зимнюю сказку

Новости Украины: Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Украине без существенных осадков, лишь местами небольшой снег и дождь.

На новогоднюю ночь 31 декабря в западных областях Украины ожидаются осадки в виде дождей с мокрым снегом, на востоке ожидаются снегопады. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Так, на западе ожидаются осадки в виде мокрого снега, температура воздуха ночью -1...+2. На востоке страны в Луганской и Донецкой обл. пройдет снег, ночью столбики термометров покажут -6...-9.

В центральных областях без осадков, ночная температура воздуха -2...-4 градуса.

На севере страны осадки также не ожидаются, температура воздуха ночью -2...-9. В южных областях будет немного теплее и без осадков, температура воздуха ночью +1...-3. В Киеве и области 31 декабря тоже облачно. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°. По области ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Прогноз погоды на 31 декабря, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 31 декабря:

Ужгород – снег и дождь, ночью -1...+1, днем +1...+3

– снег и дождь, ночью -1...+1, днем +1...+3 Львов – снег и дождь, ночью 0...+2, днем +1...+3

– снег и дождь, ночью 0...+2, днем +1...+3 Ивано-Франковск – снег и дождь, ночью -1...+1, днем +1...+3

– снег и дождь, ночью -1...+1, днем +1...+3 Тернополь – снег и дождь, ночью -1...+1, днем 0...+2

– снег и дождь, ночью -1...+1, днем 0...+2 Черновцы – снег и дождь, ночью -1...+1, днем 0...+2

– снег и дождь, ночью -1...+1, днем 0...+2 Хмельницкий – снег и дождь, ночью -1...+1, днем 0...+2

– снег и дождь, ночью -1...+1, днем 0...+2 Луцк – снег и дождь, ночью 0...+2, днем +1...+3

– снег и дождь, ночью 0...+2, днем +1...+3 Ровно – снег и дождь, ночью 0...+2, днем +1...+3

– снег и дождь, ночью 0...+2, днем +1...+3 Житомир – снег и дождь, ночью -1...-3, днем 0...+2

– снег и дождь, ночью -1...-3, днем 0...+2 Винница – снег и дождь, ночью -1...+1, днем +1...+3

– снег и дождь, ночью -1...+1, днем +1...+3 Одесса – пасмурно, ночью -1...+1, днем 0...+2

– пасмурно, ночью -1...+1, днем 0...+2 Николаев – пасмурно, ночью -1...+1, днем 0...+2

– пасмурно, ночью -1...+1, днем 0...+2 Херсон – пасмурно, ночью -1...+1, днем 0...+2

– пасмурно, ночью -1...+1, днем 0...+2 Симферополь – пасмурно, ночью -1...+1, днем +1...+3

– пасмурно, ночью -1...+1, днем +1...+3 Кропивницкий – снег, ночью -2...-4, днем -1...+1

– снег, ночью -2...-4, днем -1...+1 Черкассы – пасмурно, ночью -2...-4, днем 0...-3+2

– пасмурно, ночью -2...-4, днем 0...-3+2 Чернигов – пасмурно, ночью -5...-7, днем -3...-5

– пасмурно, ночью -5...-7, днем -3...-5 Сумы – пасмурно, ночью -7...-9, днем -5...-7

– пасмурно, ночью -7...-9, днем -5...-7 Полтава – пасмурно, ночью -7...-9, днем -5...-7

– пасмурно, ночью -7...-9, днем -5...-7 Днепр – пасмурно, ночью -6...-8, днем -4...-6

– пасмурно, ночью -6...-8, днем -4...-6 Запорожье – пасмурно, ночью -4...-6, днем -2...-4

– пасмурно, ночью -4...-6, днем -2...-4 Донецк – снег, ночью -7...-9, днем -5...-7

– снег, ночью -7...-9, днем -5...-7 Луганск – снег, ночью -7...-9, днем -5...-7

– снег, ночью -7...-9, днем -5...-7 Харьков – пасмурно, ночью -7...-9, днем -5...-7

– пасмурно, ночью -7...-9, днем -5...-7 Киев – пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1

1-2 января синоптики тоже прогнозируют, что будет облачно. 1 января без существенных осадков, 2 января на большей части территории Украины мокрый снег, местами с дождем. На дорогах, кроме запада и юга, гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м / с, с 2 января в западных областях порывы 15-20 м / с.

Температура 1 января ночью 2-7 ° мороза, днем около 0 °, на севере Левобережья ночью 9-14 °, днем 1-6 ° мороза; 2 января ночью и днем около 0 ° (ночью в восточной части 5-10 ° мороза). 1 и 2 января в Киеве и по области облачно, без существенных осадков, 2 января - мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью и днем около 0 ° (ночью 1 января 2-7 ° мороза).

Прогноз погоды на 1 января, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 2 января, Фото: meteo.gov.ua

3 и 4 января временами небольшой снег, в Крыму с дождем (днем 4 января на юге Левобережья и в Крыму умеренные осадки).

Температура 3 января ночью 0-6 ° мороза, днем от 3 ° мороза до 3 ° тепла, 4 января на большей части территории снижение температуры ночью до 3-9 ° мороза, днем до 1-7 ° мороза.

3-4 января по Киевщине временами небольшой снег. Температура 3 января ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; 4 января ночью 4-9° мороза, днем 2-7° мороза.

Напомним, в январе средняя месячная температура составит от нуля до 4 градусов мороза, что на полтора-два градуса теплее показателей многолетних наблюдений. Такой прогноз на первый месяц 2019 года, сообщает Укргидрометцентр.

"Средняя месячная температура предполагается 0-4° мороза, в Крыму до 3° тепла, на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений", - говорится в прогнозе по данным УкрГМЦ, УкрНИГМИ и мировых центров погоды.

Относительно осадков, то их количество в январе будет в пределах средних многолетних значений - 27-55 мм, на Закарпатье 64-81 мм, в горах Крыма до 124 мм.