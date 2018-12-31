Скачать
Понедельник, 31.12.2018
США официально покидают ЮНЕСКО
США официально покидают ЮНЕСКО
Итоги 30 декабря: Дело Гандзюк, авария вертолета в РФ и статус ПЦУ
Итоги 30 декабря: Дело Гандзюк и статус ПЦУ
Цуренко разгромила Бузарнеску на старте турнира в Брисбене
Цуренко разгромила Бузарнеску на старте турнира в Брисбене
Google подготовил дудл в канун Нового года
Google подготовил дудл в канун Нового года

Погода в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, где ожидать зимнюю сказку

Смотрите фото (4)
Погода в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, где ожидать зимнюю сказку
08:44 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Украине без существенных осадков, лишь местами небольшой снег и дождь.

На новогоднюю ночь 31 декабря в западных областях Украины ожидаются осадки в виде дождей с мокрым снегом, на востоке ожидаются снегопады. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Так, на западе ожидаются осадки в виде мокрого снега, температура воздуха ночью -1...+2. На востоке страны в Луганской и Донецкой обл. пройдет снег, ночью столбики термометров покажут -6...-9.

В центральных областях без осадков, ночная температура воздуха -2...-4 градуса.

На севере страны осадки также не ожидаются, температура воздуха ночью -2...-9. В южных областях будет немного теплее и без осадков, температура воздуха ночью +1...-3.  В Киеве и области 31 декабря тоже облачно. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°. По области ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Прикольные смс поздравления с годом Желтой земляной Свиньи 2019, открытки

Прогноз погоды на 31 декабря, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 31 декабря:

  • Ужгород – снег и дождь, ночью -1...+1, днем +1...+3
  • Львов – снег и дождь, ночью 0...+2, днем +1...+3
  • Ивано-Франковск – снег и дождь, ночью -1...+1, днем +1...+3
  • Тернополь –   снег и дождь, ночью -1...+1, днем 0...+2
  • Черновцы –  снег и дождь, ночью -1...+1, днем 0...+2
  • Хмельницкий –  снег и дождь, ночью -1...+1, днем 0...+2
  • Луцк –  снег и дождь, ночью 0...+2, днем +1...+3
  • Ровно –   снег и дождь, ночью 0...+2, днем +1...+3
  • Житомир – снег и дождь, ночью -1...-3, днем 0...+2
  • Винница –  снег и дождь, ночью -1...+1, днем +1...+3
  • Одесса –  пасмурно, ночью -1...+1, днем 0...+2
  • Николаев – пасмурно, ночью -1...+1, днем 0...+2
  • Херсон –  пасмурно, ночью -1...+1, днем 0...+2
  • Симферополь – пасмурно, ночью -1...+1, днем +1...+3
  • Кропивницкий – снег, ночью -2...-4, днем -1...+1
  • Черкассы – пасмурно, ночью -2...-4, днем 0...-3+2
  • Чернигов – пасмурно, ночью -5...-7, днем -3...-5
  • Сумы – пасмурно, ночью -7...-9, днем -5...-7
  • Полтава – пасмурно, ночью -7...-9, днем -5...-7
  • Днепр – пасмурно, ночью -6...-8, днем -4...-6
  • Запорожье – пасмурно, ночью -4...-6, днем -2...-4
  • Донецк –  снег, ночью -7...-9, днем -5...-7
  • Луганск – снег, ночью -7...-9, днем -5...-7
  • Харьков – пасмурно, ночью -7...-9, днем -5...-7
  • Киев – пасмурно, ночью -2...-4, днем -1...+1

1-2 января синоптики тоже прогнозируют, что будет облачно. 1 января без существенных осадков, 2 января на большей части территории Украины мокрый снег, местами с дождем. На дорогах, кроме запада и юга, гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м / с, с 2 января в западных областях порывы 15-20 м / с.

Температура 1 января ночью 2-7 ° мороза, днем около 0 °, на севере Левобережья ночью 9-14 °, днем 1-6 ° мороза; 2 января ночью и днем около 0 ° (ночью в восточной части 5-10 ° мороза). 1 и 2 января в Киеве и по области облачно, без существенных осадков, 2 января - мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью и днем около 0 ° (ночью 1 января 2-7 ° мороза).

Новый год 2019: что должно быть на праздничном столе в год Свиньи

Прогноз погоды на 1 января, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 2 января, Фото: meteo.gov.ua

3 и 4 января временами небольшой снег, в Крыму с дождем (днем 4 января на юге Левобережья и в Крыму умеренные осадки).

Температура 3 января ночью 0-6 ° мороза, днем от 3 ° мороза до 3 ° тепла, 4 января на большей части территории снижение температуры ночью до 3-9 ° мороза, днем до 1-7 ° мороза.

3-4 января по Киевщине временами небольшой снег. Температура 3 января ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; 4 января ночью 4-9° мороза, днем 2-7° мороза.

Погода на праздничные выходные: какие сюрпризы ждут украинцев
Погода на праздничные выходные: какие сюрпризы ждут украинцевЧитать полностью

Напомним, в январе средняя месячная температура составит от нуля до 4 градусов мороза, что на полтора-два градуса теплее показателей многолетних наблюдений. Такой прогноз на первый месяц 2019 года, сообщает Укргидрометцентр.

"Средняя месячная температура предполагается 0-4° мороза, в Крыму до 3° тепла, на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений", - говорится в прогнозе по данным УкрГМЦ, УкрНИГМИ и мировых центров погоды.

Относительно осадков, то их количество в январе будет в пределах средних многолетних значений - 27-55 мм, на Закарпатье 64-81 мм, в горах Крыма до 124 мм.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Погода, Снег, Новый год, Синоптики, Погода на новогоднюю ночь, Погода 31 декабря, Погода 1 января.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прикольные смс поздравления с годом Желтой земляной Свиньи 2019, открытки
02 Усик получил именной пояс
03 Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 Известный боксер стал инвалидом
05 Гассиев дал прогноз на бой Усик - Лебедев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, где ожидать зимнюю сказку
Какой будет погода в новогоднюю ночь: синоптики дали прогноз
Лидер КНДР хочет новых переговоров с Южной Кореей
Лидер КНДР хочет новых переговоров с Южной Кореей
Предвыборная кампания в Украине официально началась
Предвыборная кампания в Украине официально началась
Красивые поздравления с наступающим Новым годом 2019 с символом Свиньи в открытках
Красивые поздравления с наступающим Новым годом 2019 с символом Свиньи в открытках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь