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Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине

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Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
10:38 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

Новости Украины: В Украине в 2019 году официально утверждены 14 дней государственных праздников, которые являются выходными.

Государственные официальные праздники в 2018 году

Всего в 2019 году будет 11 государственных праздников, которые официально утвердил Кабинет министров Украины как выходные дни.

Кроме официальных красных дней календаря в 2018 году у нас появится и несколько дополнительных выходных, когда государственные праздники совпадают с субботами и воскресеньями, а потому переносятся на другие дни.

Календарь праздников 2019 предусматривает 11 официальных выходных:

 

Выходные в январе 2019 года

На Новый год вся Украина тоже будет отдыхать три дня подряд. Так, 1 января 2019 года приходится на вторник. Понедельник, 31 декабря, тоже будет нерабочим, но его рекомендовано отработать в субботу, 29 декабря. Таким образом, мы отдыхаем три дня с 30 декабря.

7 января 2019 года в нашем государстве будет праздноваться православное Рождество, которое выпадает на понедельник. Поэтому выходные дни будут охватывать период 5–7 января.

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Выходные в марте 2019 года

Поскольку 8 марта (Международный женский день) в 2019 году выпадает на пятницу, отдыхаем три дня - 8-10 марта. 

Напомним, в Украине инициируют изменения в государственном календаре праздников с тем, чтобы перенести выходной с Дня Победы 9 мая на 8 мая - День памяти и примирения, а также отменить выходной день 8 марта.

Выходные в апреле 2019 года

Пасха в 2018 году в Украине выпадает на 28 апреля (воскресенье). Кроме того, выходным будет и 29 апреля. Отдыхаем три дня подряд 27-29 апреля.

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Выходные в мае 2019 года

Кроме 1 мая (среда), выходным будет еще и 9 мая, День победы (четверг). 

Стоит отметить, что в Украинском институте национальной памяти подготовили законопроект, который предусматривает изменения в государственном календаре. Предлагается перенос выходного с 9 мая на 8-ое и отмену выходного статуса для 8 марта и вовсе его переформатирование. Предлагается, чтобы в этот день говорили о борьбе женщин за свои права, а не о Международном женском дне, который является атавизмом советского прошлого.

Выходные в июне 2019 года

Всего в июне на украинцев ожидают 12 выходных дней.

В июне украинцев снова ждет выходной 17 июня(понедельник), поскольку на выходной приходится праздник Троицы16 июня. 

День Конституции28 июня, выпадает на пятницу, поэтому украинцы будут отдыхать снова три дня подряд: 28-30 июня.

Выходные в августе 2019 года

24 августа в суббота в Украина будет праздновать День независимости. Дополнительный выходной будет 26 августа (понедельник). Поэтому выходные дни будут охватывать период 24–26 августа.

Выходные в октябре 2019 года

Праздничный день 14 октября, День защитника Украины выпадает на понедельник, поэтому имеем дополнительный выходной.

Напомним, День защитника Украины - государственный праздник, отмечается с 2014 года. В 2015 году парламент принял закон, согласно которому этот день является официальным выходным.

Выходные в декабре 2019 года

Католическое Рождество в 2019 году (25 декабря) выпадает на среду. Новый год 2020 (1 января) будет в среду. В Украине этот день третий год является праздничным выходным.22 декабря. Впервые Украина отпраздновала католическое Рождество на официальном уровне в прошлом году.16 ноября 2017 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому 25 декабря было признано официальным праздничным и выходным днем, а выходной 2 мая – отменен.

Напомним, наиболее популярными для украинцев праздниками являются Рождество Христово, Пасха и Новый Год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии осенью 2018 года.

На предложение выбрать из списка наиболее важные и любимые праздники, 82,2% респондентов выбрали Рождество, 81,7% - Пасху, 75,3% - Новый год.

Как сообщалось, Православная церковь Украины пока не готова к календарной реформе, поскольку в обществе нет соответствующего запроса, считает предстоятель независимой поместной ПЦУ митрополит Епифаний.

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