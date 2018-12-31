Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине

Государственные официальные праздники в 2018 году
Всего в 2019 году будет 11 государственных праздников, которые официально утвердил Кабинет министров Украины как выходные дни.
Кроме официальных красных дней календаря в 2018 году у нас появится и несколько дополнительных выходных, когда государственные праздники совпадают с субботами и воскресеньями, а потому переносятся на другие дни.
Календарь праздников 2019 предусматривает 11 официальных выходных:
На Новый год вся Украина тоже будет отдыхать три дня подряд. Так, 1 января 2019 года приходится на вторник. Понедельник, 31 декабря, тоже будет нерабочим, но его рекомендовано отработать в субботу, 29 декабря. Таким образом, мы отдыхаем три дня с 30 декабря.
7 января 2019 года в нашем государстве будет праздноваться православное Рождество, которое выпадает на понедельник. Поэтому выходные дни будут охватывать период 5–7 января.
Поскольку 8 марта (Международный женский день) в 2019 году выпадает на пятницу, отдыхаем три дня - 8-10 марта.
Напомним, в Украине инициируют изменения в государственном календаре праздников с тем, чтобы перенести выходной с Дня Победы 9 мая на 8 мая - День памяти и примирения, а также отменить выходной день 8 марта.
Пасха в 2018 году в Украине выпадает на 28 апреля (воскресенье). Кроме того, выходным будет и 29 апреля. Отдыхаем три дня подряд 27-29 апреля.
Кроме 1 мая (среда), выходным будет еще и 9 мая, День победы (четверг).
Стоит отметить, что в Украинском институте национальной памяти подготовили законопроект, который предусматривает изменения в государственном календаре. Предлагается перенос выходного с 9 мая на 8-ое и отмену выходного статуса для 8 марта и вовсе его переформатирование. Предлагается, чтобы в этот день говорили о борьбе женщин за свои права, а не о Международном женском дне, который является атавизмом советского прошлого.
Всего в июне на украинцев ожидают 12 выходных дней.
В июне украинцев снова ждет выходной 17 июня(понедельник), поскольку на выходной приходится праздник Троицы – 16 июня.
День Конституции, 28 июня, выпадает на пятницу, поэтому украинцы будут отдыхать снова три дня подряд: 28-30 июня.
24 августа в суббота в Украина будет праздновать День независимости. Дополнительный выходной будет 26 августа (понедельник). Поэтому выходные дни будут охватывать период 24–26 августа.
Праздничный день 14 октября, День защитника Украины выпадает на понедельник, поэтому имеем дополнительный выходной.
Напомним, День защитника Украины - государственный праздник, отмечается с 2014 года. В 2015 году парламент принял закон, согласно которому этот день является официальным выходным.
Католическое Рождество в 2019 году (25 декабря) выпадает на среду. Новый год 2020 (1 января) будет в среду. В Украине этот день третий год является праздничным выходным.22 декабря. Впервые Украина отпраздновала католическое Рождество на официальном уровне в прошлом году.16 ноября 2017 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому 25 декабря было признано официальным праздничным и выходным днем, а выходной 2 мая – отменен.
Напомним, наиболее популярными для украинцев праздниками являются Рождество Христово, Пасха и Новый Год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии осенью 2018 года.
На предложение выбрать из списка наиболее важные и любимые праздники, 82,2% респондентов выбрали Рождество, 81,7% - Пасху, 75,3% - Новый год.
Как сообщалось, Православная церковь Украины пока не готова к календарной реформе, поскольку в обществе нет соответствующего запроса, считает предстоятель независимой поместной ПЦУ митрополит Епифаний.